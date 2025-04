GAC Aion und Didi stellen ihr gemeinsames Robotaxi vor

Bereits im April 2024 hatten beide Unternehmen ein entsprechendes Joint Venture angekündigt und in Aussicht gestellt, im Jahr 2025 ein erstes Fahrzeug für automatisiertes Fahren nach Level 4 vorstellen zu wollen. Und die Partner haben Wort gehalten: Auf Basis des Modells Aion V präsentieren sie nun ein Fahrzeug, das mit 33 Sensoren ausgestattet ist und damit 65 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 20 Sensoren liegt. Unter diesen Sensoren befinden sich zehn Lidar-Einheiten, von denen vier Long-Range-Lidar in der Lage sind, Objekte in einer Entfernung von bis zu 200 Metern zu erkennen, und sechs Blind-Spot-Lidar, die eine 360-Grad-Abdeckung mit einer Erfassungsreichweite von bis zu zehn Zentimetern bieten sollen.

Durch den Einsatz von Radarchips der nächsten Generation erreicht das neue 4D-Radar laut Unternehmensangaben die vierfache Leistung seines Vorgängers, insbesondere bei schwierigen Wetterbedingungen wie Regen, Schnee oder Nebel. Infrarotkameras sollen die Fußgängererkennung bei schlechten Lichtverhältnissen verbessern.

Bereits wenige Tage vor der Auto Shanghai hatten beide Partner bei einem Firmenevent von GAC in Guangzhou einen Ausblick auf die nun serienreife Level-4-Hardwareplattform der nächsten Generation gegeben und das „L4 Robotaxi“ erstmals einem Fachpublikum gezeigt. Es soll bis Ende 2025 in Serie produziert und ausgeliefert werden.

Das „L4 Robotaxi“ ist außerdem mit „Orca“ ausgestattet, einer von Didi selbst entwickelten zentralen Hochleistungs-Rechnerplattform. Sie ist laut einer Pressemitteilung die erste ihrer Art in der Branche, die für die Massenproduktion bereit ist und drei Bereiche effektiv integriert: autonomes Fahren, Intelligenz in der Kabine und Kommunikation/Navigation.

Beim Außendesign fällt vor allem eines auf: In die Scheinwerfereinheit ist ein Bildschirm integriert. Auf diesem können Begrüßungsnachrichten, Emojis, Fahrzeugstatus-Updates und vieles mehr angezeigt werden, was sowohl die Interaktivität des Fahrzeugs als auch seine visuelle Unverwechselbarkeit steigern soll.

„Es wird erwartet, dass das autonome Fahren von L4 eine der wichtigsten technologischen Veränderungen im nächsten Jahrzehnt der KI-Ära sein wird“, sagte Zhang Bo, Mitbegründer von Didi und CEO von Didi Autonomous Driving „Seine nachhaltige Entwicklung hängt von der tiefen Integration von KI, Fertigung und Betrieb ab. Unsere Partnerschaft mit GAC Aion markiert eine neue Phase der Kommerzialisierung des autonomen Fahrens und beschleunigt die Validierung von Technologie und Markt.“

Laut einem Bericht von CarNewsChina soll der Demonstrationsbetrieb des Robotaxis im kommenden Jahr schrittweise in einigen Regionen von Guangzhou und Peking starten. Bis 2027 wollen die Unternehmen außerdem ein Level-4-Fahrzeug auf den Markt bringen, das sich an Privatkunden richtet.

didiglobal.com, carnewschina.com