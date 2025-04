Leapmotor stellt seine Limousine B01 vor

Erste Details über den B01 wurden Anfang des Monats bekannt, als Leapmotor einen Zulassungsantrag beim chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) einreichte. Das Elektroauto misst 4,70 Meter in der Länge, 1,80 Meter in der Breite und 1,40 Meter in der Höhe. Der Radstand beträgt 2,70 Meter. Er wird mit zwei Antriebsvarianten mit einer maximalen Leistung von 132 kW und 160 kW erhältlich sein.

Was beim Zulassungsantrag noch nicht bekannt gegeben wurde, waren Details zur Batterie. Laut einm Bericht der Agentur Spotpress können die Kunden zwischen zwei Batteriegrößen wählen: Die 56,2-kWh-Batterie bietet eine Reichweite von 510 Kilometern, mit der 67,1-kWh-Batterie kann die Elektrolimousine rund 600 Kilometer zwischen den Ladevorgängen zurücklegen. Diese Zahlen beziehen sich auf den chinesischen Testzyklus CLTC, der etwas großzügiger ist als die europäische WLTP-Norm.

Allerdings geben andere Medien die maximale CLTC-Reichweite mit 650 Kilometern an. Und in der Spotpress-Meldung heißt es, dass die beiden Leistungsstufen bei 132 kW und 175 kW liegen – dabei war im Zulassungsantrag bei der stärkeren Version klar von 160 kW die Rede.

Das Elektroauto wird in acht Farben, einer Auswahl von zwei Innenraumfarben, einem 14,6-Zoll-Touchscreen mit Over-the-Air-Updates und Chromelementen erhältlich sein. Es hat eine aerodynamisch optimeirte Karosserie mit einem Luftwiderstandsbeiwert von nur 0,197. Das ist besser als der Porsche Taycan oder das Tesla Model S.

Bild: Leapmotor Bild: Leapmotor Bild: Leapmotor Bild: Leapmotor Bild: Leapmotor Bild: Leapmotor

Auf der Auto Shanghai sagte Cao Li, Senior Vice President von Leapmotor, dass das neue Elektroauto, das in China für umgerechnet etwa 12.000 bis 18.000 Euro auf den Markt kommen wird, für das entwickelt wurde, „was junge Verbraucher wirklich von einem Auto erwarten“. Es bleibt abzuwarten, ob das Elektroauto diese Erwartungen erfüllen kann. Auf jeden Fall hat Leapmotor erklärt, dass es 40.000 Einheiten des B01 pro Monat verkaufen will.

Ob die neue Elektrolimousine jemals auf den Straßen Europas fahren wird, ist unklar. Leapmotor, das für den Vertrieb auf dem alten Kontinent eine Partnerschaft mit Stellantis eingegangen ist, will bis 2027 sechs Elektroautos in Europa anbieten. Da die Nachfrage nach Limousinen in Europa nicht besonders groß ist, wird das Unternehmen wahrscheinlich kleinere Autos und SUVs in sein Portfolio aufnehmen.

welt.de, leapmotor.com, autocar.co.uk, gasgoo.com