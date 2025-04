Dongfeng stellt weiteres Nammi-Modell vor

Anders als der Nammi 01 (in Europa als Nammi Box bezeichnet) ist der neue Nammi 06 kein Elektro-Kleinwagen, sondern ein kleines E-SUV. Mit einer Länge von 4,30 Metern ist er – nach europäischem Verständnis – aber eher der Kompaktklasse zuzuordnen. Modelle wie der VW ID.3 oder Kia EV3 sind ähnlich lang. Der Nammi 06 ist dabei 1,87 Meter breit, 1,65 Meter hoch und hat einen Radstand von 2,72 Metern.

Der 135 kW starke Elektromotor treibt die Vorderräder an. Angaben zur Batterie sind noch rar, laut CarNewsChina soll das Modell eine 3C-Batterie haben, die Strom für 100 Kilometer in fünf Minuten nachladen können soll. Der Ladevorgang von eher unüblichen 30 auf 80 Prozent soll 18 Minuten dauert. Angaben zum Energiegehalt der Batterie gibt es aber derzeit selbst auf der chinesischen Website für das Modell nicht.

Beim Design fällt der Nammi 06 deutlich kantiger aus als der 2023 vorgestellte Nammi 01. Mit denn senkrechten und waagrechten LED-Einheiten erinnern die Scheinwerfer fast etwas an den Kia EV3, auch die steile Front zeigt durchaus Ähnlichkeiten zu dem Kia-Modell. In einem Punkt unterscheidet sich der Nammi aber: Er hat eine zweigeteilte Heckklappe, bei der ein Teil nach oben und der andere nach unten aufklappt. Der untere Teil soll über 150 Kilogramm Gewicht tragen können.

Bild: Dongfeng Bild: Dongfeng Bild: Dongfeng Bild: Dongfeng

Innen geht es sehr aufgeräumt zu. Hinter dem Zwei-Speichen-Lenkrad ist ein kleines Cockpit-Display verbaut, in der Mitte schwebt ein großer Touchscreen über der Mittelkonsole – auf Tasten hat Dongfeng beim Nammi 06 weitestgehend verzichtet. Das Fahrzeug soll über diverse Fahrassistenten vom Autobahn-Navigationsassistent bis hin zu einer mehrstufigen Einparkhilfe verfügen – was auch immer „mehrstufig“ in diesem Zusammenhang bedeutet.

Der Vorverkauf für den Nammi 06 soll noch im April beginnen, die ersten Fahrzeuge sollen im Laufe des Quartals (also bis Ende Juni) ausgeliefert werden. Preise sind noch nicht bekannt.

carnewschina.com, dna-nev.com (auf Chinesisch)