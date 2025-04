China: Wasserstoff-betriebene Drohne bleibt 30 Stunden in der Luft

China hat mit dem erfolgreichen 30-stündigen Dauerflug einer Wasserstoff-betriebenen Drohne einen neuen Meilenstein in der Wasserstoff-Luftfahrt erreicht. Das von dem Rüstungs- und Flugzeugkonzern Aviation Industry Corporation of China (AVIC) und der Tsinghua-Universität entwickelte Fluggerät stellt einen weltweiten Ausdauerrekord für unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) in dieser Klasse dar.

Die Drohne hob von einem unbemannten Auto in Dujiangyan in der südwestchinesischen Provinz Sichuan ab. Sie wiegt 50 Kilogramm und nutzt Brennstoffzellen mit einer Energiedichte von 600 W/kg. Darüber hinaus berichtet das China Hydrogen Bulletin, dass Forscher der Tsinghua-Universität den Systemwirkungsgrad auf 55 Prozent steigern konnten, und zwar durch eine leichtgewichtige Stack-Konstruktion und eine Katalysatortechnologie mit geringem Platinanteil, die den Stabilitätsengpass bei niedrigem Druck und extremer Kälte überwindet.

Laut Global Times könnten Wasserstoff-betriebene Drohnen, die länger in der Luft bleiben können, zum Beispiel für Rettungseinsätze bei Naturkatastrophen verwendet werden. Weitere mögliche Einsatzgebiete sind Notfallkommunikation, Umweltüberwachung und Grenzpatrouillen. Und auch für militärische Einsätze sind solche Drohnen eine relevante Option: Der ukrainische Drohnenhersteller Skyeton testet bereits Wasserstoff-Drohnen, deren Reichweite länger ist als die von Batterie-elektrischen Drohnen. Entsprechend wäre das Einsatzgebiet größer.

