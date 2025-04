Schaltbau präsentiert neue Hochleistungsschütze fürs Megawatt-Laden

Die Produktreihe umfasst die Typen C305, C805, C330 und C830 und eignet sich sowohl für mobile als auch für stationäre Ladesysteme. Mit der zunehmenden Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs gewinnt das Megawatt-Laden an Bedeutung. Noch gibt es kaum Ladesäulen mit dem neuen MCS-Verfahren (Megawatt Charging Standard), doch das dürfte sich in den nächsten Monaten und Jahren ändern. Schließlich ermöglicht MCS das Aufladen von Lkw-Batterien in der Zeit einer regulärer Fahrerpause von 45 Minuten. Zum Beispiel hat der Lkw-Ladeparkbetreiber Milence im Februar einen ersten Standort um MCS-Lader ergänzt und will perspektivisch flächendeckend MCS anbieten.

Schaltbau-CEO Helmut Pusch betont die Bedeutung dieser Entwicklung: „Das Megawatt-Laden ist ein Meilenstein für die Elektromobilität im Nutzfahrzeugbereich. Unsere neuen Schütze bringen diesen Standard der Zukunft schon heute in die Praxis.“

Die Modelle C305 und C805 sind für 1.500 Ampere (MCS Level 2) ausgelegt, während C330 und C830 jeweils 3.000 Ampere bei MCS Level 3 bewältigen. Alle Varianten zeichnen sich durch ein kompaktes Open-Air-Isolationsdesign aus, das auch bei Kurzschlussströmen bis zu 15.000 Ampere über fünf Millisekunden stabil bleibt. Dadurch wird verhindert, dass benachbarte Komponenten durch Schaltfehler beschädigt werden – ein wesentlicher Sicherheitsaspekt in Hochstromsystemen.

Ein technisches Highlight der Serie ist die Trennung von Schalt- und Stromführungskontakten, was die Langlebigkeit erhöht. Silberlegierte Kontaktpillen senken den Kontaktwiderstand auf bis zu 35 Mikroohm und minimieren so Leistungsverluste und die thermische Belastung. Ein integrierter Economizer reduziert zudem den Energieverbrauch im Haltebetrieb und spart bis zu 25 Prozent Energiekosten ein.

Die Schütze sind vielseitig einsetzbar – etwa in Schnellladestationen, Batteriespeichersystemen oder Hochleistungs-Prüfständen. „Leistungsverluste steigen quadratisch mit der Spannung“, erklärt Pusch. „Deshalb ist ein geringer Kontaktwiderstand essenziell für eine effiziente Energieübertragung.“

Die mobilen Varianten C805 und C830 werden derzeit auf der ACT Expo in Anaheim (USA) vorgestellt, während C305 und C330 kommende Woche auf der Messe smarter E Europe in München Premiere feiern.

