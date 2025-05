Elektrische Hoffnungsträger jetzt bestellbar: Smart #5 und Mercedes CLA

Beginnen wir mit dem vollelektrischen CLA: Mit dem Coupé geht Mercedes einen konsequenten Schritt in Richtung Zukunft und verbindet sportliches Design mit überzeugender Technik. Der CLA ist zum Start in zwei Varianten erhältlich: dem CLA 250+ mit Heckantrieb und dem CLA 350 4MATIC mit Allradantrieb. Beide Modelle sind mit einer 85 Kilowattstunden großen Batterie ausgestattet und ermöglichen beeindruckende Reichweiten – bis zu 792 Kilometer laut WLTP sind es etwa beim CLA 250+. Auch bei der Ladeleistung setzt Mercedes Maßstäbe: Mit einer DC-Schnellladeleistung von bis zu 320 kW lädt der CLA in nur 22 Minuten von zehn auf achtzig Prozent. Kommen wir zu den Preisen: Das Einstiegsmodell startet bei knapp unter 56.000 Euro, die Allradvariante kostet gut 60.000 Euro. Doch das ist nur der Anfang – Mercedes bietet eine Vielzahl an Ausstattungspaketen und Extras an, die den Preis schnell in Richtung 70.000 oder sogar 75.000 Euro treiben können. Wer sich zum Beispiel für das Sondermodell „Edition“ entscheidet, erhält unter anderem die AMG-Line, 19-Zoll-Felgen, hochwertige Ledersitze und das Premium-Paket mit digitalen Extras – zahlt dafür aber auch über 12.500 Euro zusätzlich. Schon in der Serienausstattung enthalten sind Elemente wie LED-Scheinwerfer, Panorama-Dach und beheizbare Vordersitze. Navigation und viele digitale Dienste sind hingegen nur gegen Aufpreis erhältlich, was bei einem Fahrzeug dieser Preisklasse für manche sicherlich überraschend ist. Bei der chinesischen Konkurrenz ist sowas wie selbstverständlich in der Basisausstattung inklusive. Ganz anders, aber nicht weniger ambitioniert präsentiert sich der neue Smart #5. Die ehemalige Kleinwagenmarke zeigt mit dem rund 4 Meter 70 langen Elektro-SUV, dass sie bereit ist, neue Wege zu gehen.