Audi bringt zwei Plug-in-Hybride in den A6

Den Plug-in-Hybrid mit der für Audi neuen Verkaufsbezeichnung „e-hybrid“ gibt es in zwei Leistungsstufen mit 220 und 270 kW Systemleistung. Den Verbrenner-Part übernimmt ein zwei Liter großer Vierzylinder-Benziner mit 185 kW. Die E-Maschine steuert bis zu 105 kW bei, um auf die 270 kW Systemleistung zu kommen. Diese Version kann mit 500 Nm Drehmoment in 5,3 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigen, die 220-kW-Version benötigt mit 450 Nm 6,0 Sekunden – Limousine und Kombi beschleunigen jeweils gleich schnell.

Die neue Generation der Hochvoltbatterie in den Plug-in-Hybriden hat im Vergleich zum Vorgängermodell eine um rund 45 Prozent erhöhte Kapazität. Damit stehen 25,9 kWh (netto 20,7 kWh) für das elektrische Fahren zur Verfügung, was in der Spitze die erwähnten 106 Kilometer nach WLTP ergeben soll. Die unter dem Kofferraumboden verbaute Batterie kann mit bis zu 11 kW AC in 2,5 Stunden geladen werden, eine DC-Lademöglichkeit gibt es nicht.

Laut Audi wurde die Rekuperationsleistung erhöht und kann im EV-Modus über die Schaltwippen am Lenkrad in drei Stufen eingestellt werden – alternativ gibt es auch eine automatische Rekuperation. Der A6 e-hybrid soll grundsätzlich möglichst lange elektrisch Fahren, „um die vorhandene Batterieladung bis zum Ziel vollständig zu nutzen“, erklären die Ingolstädter. Auch das Hybrid-Management wurde auf „Effizienz, Flexibilität und maximalen Kundenkomfort ausgelegt“.

In der Variante mit 220 kW Systemleistung kostet die A6 Limousine e-hybrid quattro in Deutschland ab 65.800 Euro, der A6 Avant e-hybrid quattro startet bei 68.300 Euro. Für die höhere Leistungsstufe mit 270 kW beginnen die Preise für die Limousine bei 75.050 Euro, für den Avant bei 77.550 Euro.

Ursprünglich sollte der im Frühjahr vorgestellte A6 als A7 auf den Markt kommen, um die Elektro-Baureihen mit den geraden Kennziffern (wie den PPE-Stromer A6 e-tron) von den Verbrennern/Hybriden mit ungeraden Kennziffern zu unterscheiden. Kurz vor der Premiere des neuen Modells hat der Audi-Vorstand die 2023 eingeführte Namensgebung aber gekippt und die traditionellen Modellbezeichnungen wieder eingeführt. Der A6 und A6 e-tron heißen also wieder fast gleich, obwohl es unterschiedliche Modelle auf unterschiedlichen Plattformen sind.

audi-mediacenter.com