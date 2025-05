Tesla bietet neues Model Y in den USA nun auch als günstigen Hecktriebler an

Während Kunden in Deutschland schon seit Ende Februar zwischen drei Versionen des Model Y Juniper wählen können, nämlich dem Basismodell „Hinterradantrieb“, der Variante „Maximale Reichweite Hinterradantrieb“ und dem Allradler „Maximale Reichweite Allradantrieb“, war die Auswahl in den USA bislang eingeschränkt – bzw. es gab überhaupt keine Auswahl an Modellen. Stattdessen hat Tesla dort erst Anfang April von der „Launch Edition“, die in den USA 59.990 Dollar gekostet hatte, auf die Variante „Long Range All-Wheel Drive“ als weiterhin einzige Version umgestellt. Diese kostet in den USA 48.990 Dollar und entspricht der deutschen Version „Maximale Reichweite Allradantrieb“ für 52.990 Euro.

Vermisst wurde damals aber das Basismodell mit Heckantrieb, das in Deutschland für 44.990 Euro erhältlich ist. Zwar ist diese Variante in den USA weiterhin nicht erhältlich, dafür neuerdings aber die Long-Range-Variante mit Heckantrieb. Sie kostet in den USA 44.990 Dollar, während sie in Deutschland unter dem Namen „Maximale Reichweite Hinterradantrieb“ für 49.990 Euro erhältlich ist.

In den USA haben die Kunden damit also die Wahl zwischen den Long-Range-Varianten mit Hinterrad- oder Allradantrieb, während es aktuell keine Variante mit „normaler Reichweite“ gibt. Ob diese auch in den USA kommen wird, ist bislang unbekannt.

Auf seiner Website bewirbt Tesla beide Varianten mit einem noch viel niedrigeren Preis, nämlich 37.490 Dollar für das Model Y mit Heckantrieb und 41.490 Dollar für das Fahrzeug mit Allradantrieb. Dabei sind 7.500 Dollar Federal Tax Credit abgezogen, also die in den USA aktuell noch erhältliche Steuergutschrift, deren Abschaffung aber von der Trump-Regierung geprüft wird.

Noch kurz zum Vergleich beider Versionen: Die nun in den USA eingeführte Version mit Hinterradantrieb verfügt über eine Reichweite von 357 Meilen nach EPA-Messzyklus – das sind umgerechnet 575 Kilometer und zugleich 30 Meilen (48 Kilometer) mehr als bei der Allrad-Version. Aufgrund des Ein-Motor-Antriebsstrangs ist die günstigere Version jedoch etwas langsamer und beschleunigt von 0 auf 60 Meilen pro Stunde in 5,4 Sekunden statt in 4,6 Sekunden.

Die Einführung der günstigeren Modellvariante des Model Y in den USA ist ein weiterer Schritt von Tesla auf dem Weg, verlorengegangene Marktanteile zurückerobern zu wollen. Erst vor wenigen Tagen hatte Tesla günstigere Leasing- und Finanzierungsoptionen für das Model Y und Model 3 eingeführt.

