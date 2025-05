Hochrangiger Antriebs-Entwickler Mehta verlässt Tesla

In dieser Zeit will sich Metha mehr um seine Familie kümmern. Wie lange die selbst gewählte Pause dauern soll, gab er aber nicht an. Er wolle seinen Hut „eine Weile“ an den Nagel hängen, heißt es in dem LinkedIn-Post. Er bewerbe sich als „Senior Pickup & Drop-off Coordinator beim Family Office“, schreibt Metha scherzhaft.

„Ich habe mich entschieden, aus eigenem Antrieb zu gehen, weil ich die größte Zufriedenheit mit der Arbeit und dem Team empfinde“, gibt der Antriebs-Entwickler weiter an. Und geht es nach ihm, wird sein Abgang Tesla gar nicht so stark treffen: „In den vergangenen Jahren war es mein Ziel, die Batteriechemie und die Antriebsstrang-/Fahrzeug-Roadmap bestmöglich zu platzieren und es meinen Teammitgliedern auf dem Weg dorthin zu ermöglichen, leistungsfähiger zu sein, während ich mich weniger nützlich mache. Ich freue mich, sagen zu können, dass ich dieses Ergebnis erreichen konnte.“

Vor rund einem Jahr war bereits Tesla-Technikchef Drew Baglino zurückgetreten – ebenfalls nach 18 Jahren im Unternehmen. Laut Metha ist Tesla organisatorisch aber inzwischen so gut aufgestellt, um Abgänge wie von Baglino (und seinen eigenen) ohne Probleme zu verkraften. „Ungeachtet dessen, was Sie vielleicht in den Nachrichten lesen, kommt die nächste Generation von Führungskräften heran und Teslas technische Zukunft sieht so rosig aus, dass wir vielleicht alle eine Sonnenbrille brauchen, um sie zu sehen“, so der nun ehemalige Direktor für Batterietechnologie und Antriebsarchitektur.

Metha war im Mai 2007 als einfacher Staff Engineer zu Tesla gekommen, also noch Jahre vor der Premiere des ersten Model S. Bereits damals hat er sich mit der Technologie-Entwicklung für Elektroauto-Antriebe und Lithium-Ionen-Batterien beschäftigt – etwa der Konstruktion von Batteriepacks, aber auch der Batterie-Alterung und Degradation. Über die Jahre ist er in verschiedenen Zuständigkeiten innerhalb der Antriebsentwicklung zum Manager, Senior Manager und 2018 dann zum Direktor aufgestiegen.

linkedin.com