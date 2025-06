Nissan senkt Basispreis des Townstar EV – und sattelt bei der Ausstattung drauf

In der günstigsten L1-Variante ist der Elektro-Townstart in Deutschland nun bei 33.010 Euro netto eingepreist, das liegt leicht unter dem bisherigen Basispreis von 33.750 Euro netto, obwohl Kunden dafür eine bessere Ausstattung erhalten, nämlich die Acenta-Linie – u.a. „mit einem vollumfänglichen Sicherheitspaket“, wie Nissan schreibt. In der bisherigen Logik unterschieden die Japaner zwischen einer Basisvariante namens MY24 und den Linien Acenta, N-Connecta und Tekna. Künftig gibt es nur noch letztere drei Ausstattungen. Während der Kastenwagen nun ab besagten 33.010 Euro netto startet, preist Nissan den Kombi nun bei 36.490 Euro brutto (bisher 39.990 Euro brutto) ein.

Eine Begründung für die Preissenkungen liefert das Unternehmen auch: „Nissan passt die Preise an, um seine Präsenz im Segment der Kleintransporter zu stärken und den Townstar EV einer noch breiteren Kundschaft zugänglich zu machen.“ Ganz neu ins Programm hebt Nissan zudem die Doppelkabine für den elektrischen Townstar-Kastenwagen mit langem Radstand (L2) sowie die Siebensitzer-Variante für den Elektro-Kombi – ebenfalls mit langem Radstand. Hier starten die Preise bei 36.730 Euro netto für die Doppelkabine und 41.820 brutto für den Siebensitzer. Hier zur besseren Übersicht in Tabellenform:

Kastenwagen Netto-Preis Acenta L1 33.010 Euro Acenta L2 34.510 Euro N-Connecta L1 36.010 Euro N-Connecta L2 37.010 Euro Tekna L1 38.070 Euro Tekna L2 39.070 Euro Doppelkabine L2 36.730 Euro

Kombi Brutto-Preis Acenta L1 36.490 Euro Acenta L2 – N-Connecta L1 38.990 Euro N-Connecta L2 41.820 Euro Tekna L1 40.990 Euro Tekna L2 44.020 Euro

Der Antrieb mit 90 kW Leistung und 45-kWh-Batterie bleibt unverändert, die WLTP-Reichweite des Townstar EV gibt Nissan mit bis zu 300 Kilometern an. Der Townstar EV basiert anders als sein Vorgänger e-NV200 dabei nicht mehr auf einer Nissan-Plattform, sondern teilt sich die Technik mit dem Renault Kangoo. Das AC-Laden erfolgt entsprechend bei fast allen Varianten mit 22 kW, das DC-Laden (wegen der Renault-Technik per CCS und nicht mehr per CHAdeMO) mit bis zu 80 kW. Nur den Kastenwagen in der Acenta-Ausstattung gibt es wahlweise auch mit einem 11-kW-Onboardlader. Zudem ist der Nissan Townstar mit einer Wärmepumpe und einem Batteriekühlsystem ausgestattet.

Konstant erhalten bleibt für alle Modell- und Ausstattungsvarianten des Townstar ferner die allgemeine Herstellergarantie über fünf Jahre bei einer maximalen Laufleistung von 160.000 Kilometern. Auf die Batterie gewährt Nissan eine Garantie von acht Jahren.

germany.nissannews.com