ë-Jumper von Citroën nun auch als Leichtbaukoffer erhältlich

Die aktuelle Generation des ë-Jumper hatte Citroën bzw. der Mutterkonzern Stellantis im Oktober 2023 vorgestellt – und zwar gemeinsam mit den elektrischen Versionen der Schwestermodelle Fiat Ducato, Opel Movano und Peugeot Boxer. Dabei haben ë-Jumper & Co. einen wahren Leistungssprung erlebt: Aus einem 90-kW-Motor wurde ein 205-kW-Motor, die Batterie ist nun 110 kWh groß und die kombinierte Reichweite für den ë-Jumper als Leichtbaukoffer beträgt bis zu 366 km gemäß WLTP. Über alle Konfigurationen hinweg spricht Stellantis sogar von bis zu 420 km.

Mit der nun vorgestellten Version als Leichtbaukoffer wird der ë-Jumper nun in jedem Fall noch variantenreicher. Mit zwei Längen, einer umfassenden Serienausstattung sowie einer breiten Auswahl an Einzeloptionen „ist er perfekt auf die Anforderungen von Profis zugeschnitten“, heißt es von Citroën. Zudem verfügt der neue ë-Jumper in jeder Version über moderne Fahrassistenzsysteme, verbesserte Konnektivität und Komfort für einen entspannten Arbeitsalltag. Der Radstand beträgt 4.035 mm.

An Bord ist ein 7-Zoll-Audio-System mit Touchscreen, DAB, Apple CarPlayund Android Auto sowie ein volldigitales 7-Zoll-Kombiinstrument mit Farbdisplay. Ebenso serienmäßig sind unter anderem Klimaautomatik, elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel, eine Anschluss-Steckdose für Aufbauhersteller, Halogenscheinwerfer mit Halogen-Tagfahrlicht und Ablagefächer im Innenraum. Zahlreiche Fahrerassistenzsysteme wie ESP, elektrische Servolenkung, elektrische Parkbremse, aktiver Spurhalteassistent, Notbremsassistent, Berganfahrhilfe, Toter-Winkel-Assistent, Verkehrsschilderkennung und ein Müdigkeitswarner tragen zu einer erhöhten Sicherheit bei.



Die jetzt bestellbare Version Leichtbaukoffer, verfügbar in L3 (18,5 Kubikmeter) und L4 (20,5 Kubikmeter) je mit Hecktüren oder Ladeboardwand, ist ab 65.200 Euro netto zzgl. MwSt. erhältlich.

Zum Vergleich: Der reguläre Kastenwagen startet bei 54.000 Euro, als Fahrgestell mit Einzelkabine geht’s bei 51.300 Euro los und als Pritschenwagen mit Einzelkabine bei 54.300 Euro (jeweils zzgl. MwSt.).

stellantis.com