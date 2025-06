VinFast-Tochter startet ersten E-Taxidienst der Philippinen

Die neue Flotte wird ausschließlich aus VinFast Nerio Green EVs bestehen, der internationalen Version des Kleinwagen-SUV VF e34. Diese in Vietnam hergestellten Elektroautos verfügen über einen 110-kW-Elektromotor und eine 42-kW-Lithiumbatterie mit einer Reichweite von rund 285 km pro Ladung. Jedes Fahrzeug ist mit einem Secure to Safe (S2)-Überwachungssystem ausgestattet, das Echtzeitüberwachung und KI-Sicherheitsfunktionen bietet.

Was die Preisgestaltung angeht, so ist jedes Fahrzeug mit einem Taxameter ausgestattet, der mit der App von Green GSM verbunden ist, was laut Angaben des Unternehmens sowohl den Nutzern als auch den Fahrern Transparenz hinsichtlich der Kosten ihrer Fahrt bietet. Kunden können eine Fahrt über die offizielle App, per Anruf bei einer Hotline oder durch Anhalten an einer speziellen Haltestelle buchen.

Green GSM wird ein Einzugsgebiet mit mehr als 13 Millionen Einwohnern bedienen und vielen Menschen zum ersten Mal einen rein elektrischen Transport bieten. Die Philippinen sind nach Vietnam, Laos und Indonesien das vierte Land, in dem Green GSM tätig sein wird.

„Die Philippinen markieren ein strategisches Kapitel in unserer Go Green Global-Reise“, sagte Nguyễn Văn Thanh, Global CEO von GSM. „Aber mehr als die Expansion in einen neuen Markt ist es unser eigentliches Ziel, einen echten Wandel anzustoßen – den Übergang von traditioneller Mobilität zu einer elektrischen Zukunft, die sauberer, intelligenter und sozial verantwortlicher ist.“

