Eaton und AMP IT bieten in der Schweiz „Laden als Service“ an

Konkret integriert „Laden als Service“ Solarstrom, Batteriespeicher und intelligente Steuerung in ein System, das ohne hohe Anfangsinvestitionen betrieben werden kann. Ziel ist es, die Nutzung von lokal erzeugter Solarenergie zum Laden von E-Fahrzeugen um 30 Prozent zu steigern.

Das Projekt wurde vom Schweizer Bundesamt für Energie im Rahmen des Förderprogramms RechargeAuPoint ausgezeichnet. Es richtet sich vor allem an Eigentümer von Mehrfamilienhäusern, Büro-, Industrie- und Logistikgebäuden, die eine skalierbare Ladeinfrastruktur benötigen, ohne sich mit dem operativen und technischen Aufwand auseinandersetzen zu müssen.

Herzstück des Konzepts ist Eatons Ansatz „Buildings as a Grid“, der Gebäude als aktive Bestandteile eines intelligenten Mikronetzes versteht. In Kombination mit der Software von AMP IT können Stromflüsse optimiert, Eigenverbrauchsquoten erhöht und Netzauslastungen reduziert werden. Dadurch sollen nicht nur Energiekosten sinken, sondern auch die Stabilität des öffentlichen Stromnetzes verbessert werden.

AMP IT bringt ein Netzwerk an Partnern in das Projekt ein – darunter Immobilienfonds, Energieversorger, Bauunternehmen und akademische Institutionen. Gemeinsam soll ein nachhaltiges Ökosystem entstehen, das Elektrofahrzeuge als integralen Bestandteil eines dezentralen Energiemanagements etabliert.

„Mit der Integration von Solartechnologie, Energiespeicherung und smartem Laden schaffen wir eine neue Qualität der Energieeffizienz“, betont Ilya Tyuvildin, Mitbegründer von AMP IT. Eaton-Managerin Andreea Laplace ergänzt: „Die Energiewende gelingt nur durch dezentrale Lösungen, wie wir sie hier umsetzen.“

In der Schweiz könnte in Kürze Bewegung in den Lademarkt kommen: Der Ständerat der Schweizer Bundesversammlung hat diese Woche für eine Forderung des Nationalrats gestimmt, Bewohnern von Mietwohnungen und Eigentumswohnen in Mehrfamilienhäusern das Recht zur Installation von Ladestationen zu garantieren. Damit wird die Schweizer Regierung verpflichtet, rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, um den Ausbau der Ladeinfrastruktur an Wohngebäuden sicherzustellen.

Langfristig planen Eaton und AMP IT, das Geschäftsmodell auch in anderen Ländern Europas, im Nahen Osten und Afrika zu etablieren. Damit könnten sie nicht nur zur Förderung der Elektromobilität beitragen, sondern auch zur Transformation ganzer Energieinfrastrukturen im urbanen Raum.

