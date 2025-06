Mer Austria will bis Ende 2025 an 15 Mpreis-Filialen Schnelllader installieren

Nach dem Start der im vergangenen Jahr bekanntgegebenen strategischen Partnerschaft beider Unternehmen hat Mer Austria nun mit dem Bau der ersten 15 Standorte an Mpreis-Filialen begonnen. Die Besonderheit dieser neuen Standorte liegt in ihrer Integration in den Alltag der Kundinnen und Kunden. „Einkaufen und Laden gehören zusammen“, betonen beide Partner. Durch die strategische Platzierung der Ladepunkte direkt bei den Filialen sollen E-Autofahrer von kurzen Wegen profitieren, während sie bequem ihren Einkauf erledigen können.

Dabei steht nicht nur Bequemlichkeit im Fokus, sondern auch ökologische Verantwortung: Alle Schnelllader speisen sich zu 100 Prozent aus Ökostrom. Zum Einsatz kommen leistungsstarke Stationen des Herstellers Alpitronic aus Südtirol mit bis zu 400 kW – genug, um ein Fahrzeug in kurzer Zeit vollständig aufzuladen.

In der ersten Rolloutphase sollen bis Ende 2025 insgesamt rund 80 neue Ladepunkte an 39 Mpreis-Filialen installiert werden. Bereits elf Standorte – darunter in Innsbruck, Fügen, Schwarzach und Altenmarkt – sollen bereits bis August 2025 ans Netz gehen.

Mer Austria und Mpreis legen dabei großen Wert auf Komfort: Neben Sanitäranlagen und gastronomischem Angebot – etwa durch die integrierten „Baguette“-Bistros – ist auch die Nutzung der Ladeinfrastruktur besonders nutzerfreundlich gestaltet. Bezahlt wird unkompliziert über die Mer ConnectME-App, gängige Roamingkarten oder mit Kredit- bzw. Debitkarte – ganz ohne Registrierung.

„Gemeinsam mit Mpreis setzen wir auf ein schnelles, kundenorientiertes Ladeerlebnis“, erklärt Anton Achatz, Geschäftsführer von Mer Austria und Mer Germany. Auch David Mölk, Geschäftsführer bei Mpreis, betont die Bedeutung der Kooperation: „Mit Mer erweitern wir das Einkaufserlebnis zeitgemäß und leisten gleichzeitig einen aktiven Beitrag zur Verkehrswende.“

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur ist jedoch noch lange nicht abgeschlossen. Insgesamt sollen in den kommenden Jahren bis zu 64 Mpreis-Filialen mit Schnellladestationen ausgestattet werden. Dabei soll ein flächendeckendes, zukunftssicheres Ladenetz für urbane wie ländliche Regionen in Westösterreich entstehen.

mer.eco (PDF-Datei)