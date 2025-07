BP Pulse fokussiert sich auf Schnellladehubs

Das Unternehmen bestätigte gegenüber dem Portal Fleet News, dass man alle bestehenden Installationen, Garantien sowie Service- und Wartungsverträge für alle Kunden von Ladestationen am Arbeitsplatz erfüllen, aber keine neuen Aufträge in diesem Marktsegment mehr annehmen werde. Ein Sprecher von BP Pulse erklärte gegenüber dem Fachmagazin, dass das Unternehmen ein „einfacheres, fokussierteres und wertvolleres Unternehmen“ werden möchte. Alle Kunden von BP Pulse im Bereich Ladestationen am Arbeitsplatz seien über den Rückzug informiert worden.

Bereits in der Vergangenheit hatte BP die Aktivitäten seines Ladegeschäfts eingeschränkt: Im Mai 2023 wurde der Verkauf von Wallboxen an Privatkunden eingestellt, Heimladestationen wurden seitdem nur noch an Flottenkunden vertrieben. Bereits damals wurde der Schritt mit dem Fokus auf die Bereitstellung öffentlicher Schnellladestationen begründet. Rund ein Jahr später wurden dann auch die globalen Ambitionen für BP Pulse zurückgeschraubt: Statt auf zwölf Ländern soll sich BP Pule nur noch auf vier Märkte konzentrieren – die USA, Großbritannien, China und Deutschland, hierzulande bekanntlich als Aral Pulse.

„Bei BP Pulse, einem Teil von BP, prüfen wir ständig Möglichkeiten, unsere Wettbewerbsposition zu verbessern und unsere Kunden besser zu bedienen“, sagt der Sprecher jetzt zu der UK-Entscheidung. „Unser Ziel ist es, das Schnellladenetzwerk Nummer eins im Vereinigten Königreich zu werden. Wir werden uns weiterhin auf den Bau von Ladestationen für Elektrofahrzeuge für unterwegs und die Installation von EV-Ladestationen an unseren bestehenden BP-Tankstellen konzentrieren.“

Die bestehenden Flottenkunden von BP Pulse werden ihre bereits installierte Infrastruktur weiter nutzen können und haben auch über die Tank- und Ladekarte weiterhin Zugriff auf das Schnellladenetz von BP Pulse. Für einen Ausbau der von BP Pulse installierten Ladepunkte müssen sich die Flottenkunden aber wohl einen neuen Partner suchen. Erst im Dezember hatte BP Pulse einen Großauftrag vom Logistiker DPD erhalten, um DC-Ladepunkte an mehreren DPD-Depots in Großbritannien zu installieren.

BP hat seine einst hohen Ambitionen im Lade-Geschäft zuletzt so stark zusammengestrichen, dass sogar Gerüchte um eine kompletten Verkauf von BP Pulse aufkamen. Ende Juni sah sich der Konkurrent Shell sogar gezwungen, ein angebliches Interesse zu dementieren.

Laut Fleet News steht der Sektor rund um das Laden am Arbeitsplatz in Großbritannien trotz eines staatlichen Förderprogramms vor einer Konsolidierung – getrieben von der Förderung hatten sich viele Anbieter in dem wachsenden Markt versucht, der inzwischen eine höhere Reife erreicht hat. „Angesichts der Hunderten verfügbaren Hardwareoptionen und der zunehmenden Geschwindigkeit des Wandels ist es ganz natürlich, dass es auf dem Markt zu einer fortschreitenden Konsolidierung kommt“, wird Jonny Berry, Leiter für Dekarbonisierung, Innovation und Strategie bei Novuna Vehicle Solutions, zitiert.

fleetnews.co.uk