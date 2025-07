Rivians viermotorige Versionen des R1S und R1T hängen Supercars ab

Nachdem die sportliche Topversion bereits im vergangenen Jahr angekündigt worden war, hat Rivian jetzt die Serienversionen des R1S Quad (SUV) und R1T Quad (Pickup) vorgestellt. Im Sommer 2024 hatte der Rivian Gründer Robert „RJ“ Scaringe bereits die „zweite Generation“ der beiden Baureihen enthüllt, die sich nur anhand ihrer Karosserieform unterscheiden. Bei der Überarbeitung handelte es sich aber eher um ein technisches Update als um ein umfangreiches Facelift – Die Optik blieb nach über drei Jahren Bauzeit nahezu unverändert.

Mit der viermotorigen „Quad“-Topversion setzt der Elektroautobauer dem Ganzen jetzt die Krone auf. An jedem Rad sitzt ein E-Aggregat, was zusammengenommen eine Systemleistung von 764 kW und 1.198 Newtonmetern Drehmoment ergibt. Damit werden sowohl der Pickup R1T Quad und der R1S Quad zu echten Raketen: Obwohl sie leer knapp 3,2 Tonnen auf die Waage bringen, spurten sie in nur 2,5 Sekunden von Null auf Hundert. Damit lassen sie so manches Supercar mühelos im Stau stehen.

Aber auch andere leistungsstarke Elektro-Pickups kommen an die Quad-Versionen von Rivian nicht ganz ran: Der Tesla Cybertruck in der „Cyberbeast“-Version mit drei Motoren und einer Leistung von 621 kW ist ebenfalls ein Zehntel langsamer. Die Höchstgeschwindigkeit der beiden Performance-Rivian steigt im Zuge der Leistungskur nur dezent: Im Launch-Mode sollen der R1S Quad und der R1T Quad bei 210 km/h in den elektronischen Begrenzer laufen. Die in den USA so wichtige Viertelmeile spulen sie in 10,5 Sekunden ab, was ebenfalls ein sehr guter Wert ist. Teslas Model S Plaid und Supersportwagen wie der Ferrari SF90 Stradale sind in dieser Disziplin aber schneller – hier dürfte auch das üppige Gewicht eine Rolle spielen.

Im Alltag werden zwei Motoren abgeschaltet

Bei den Motoren der Quad-Versionen handelt es sich um Eigenentwicklungen des Herstellers. Sie verfügen über eine Ölkühlung, die sich vor allem bei langsamen Fahrten, oder in Situationen, in denen viel Drehmoment abgerufen wird, bezahlt machen soll.

Es kommen zwei verschiedene Elektro-Aggregate zum Einsatz: Die Variante, die an der Hinterachse verbaut wird, ist länger übersetzt und auf eine maximale Leistungsabgabe sowie ein hohes Drehmoment ausgelegt. Die vorderen Motoren sollen dagegen möglichst effizient sein und im Alltag für ein souveränes Vorankommen sorgen. Wenn im „Conserve“-Fahrmodus weniger Leistung abgerufen wird, schalten sich die hinteren Motoren ab, was die Reichweite erhöht.

Rivian verbaut bei den Quad-Modellen seine „Large“-Batteriepacks, die eine Nettokapazität von 125 kWh haben. Nach der amerikanischen EPA-Norm sollen sie im auf Effizienz ausgelegten Conserve-Modus bis zu 400 Meilen, also umgerechnet 643 Kilometer weit kommen. Wenn der Allradantrieb zugeschaltet ist, sinkt die Reichweite auf rund 600 Kilometer. Zum Modelljahr 2026 stellt Rivian in Sachen Ladeanschluss auf den NACS-Port um. Somit können die neuen Quad-Versionen Teslas Supercharger-Netzwerk ohne Adapter nutzen.

Bei umgerechnet 104.000 Euro geht es los

Trotz ihrer schieren Kraft geben sich der Rivian R1S Quad und der R1T Quad optisch betont zurückhaltend. Die einzigen Alleinstellungsmerkmale sind hellblau gehaltene Bremssättel und spezielle 22 Zoll-Felgen, die optional erhältlich sind. Am Heck findet sich Rivians Maskottchen „Gear Guard“ mit vom Winde verwehten Haaren. Zudem hat der Autobauer das „Ascend“-Interieur, das in drei verschiedenen Farbkombinationen erhältlich ist, verfeinert: Bei den Quad-Modellen gibt es gesteppte Sitze, Ziernähte, hochwertige Materialien sowie Bronze-Details und Akzente im Karo-Muster.

Die Preise für das SUV Rivian R1S Quad starten bei 121.990 Dollar, also umgerechnet rund 104.000 Euro. Der Pick-up R1T Quad ist mit 115.990 Dollar etwas günstiger. Zum Marktstart bietet Rivian eine üppig ausgestattete Launch-Edition an, die rund 4.000 Dollar Aufpreis kostet. Die Auslieferungen des Sondermodells an US-Kunden sollen noch diesen Juli starten.

