Italien: SETA schreibt 28 strombetriebene Midi-Busse aus

Die Ausschreibung unterteilt sich in 14 Festbestellungen für die elektrischen Midi-Busse – und 14 optionale Einheiten. Die Fahrzeuge müssen nach der Vorstellung von SETA 9,5 Meter lang sein, über eine Niederflurkonstruktion verfügen sowie zwei Türen und einen eigenen Rollstuhlplatz aufweisen. Der geschätzte Netto-Auftragswert beträgt maximal 27 Millionen Euro. Und laut Medienberichten ist die Ausschreibung in einem einzigen Los organisiert und umfasst auch Optionen für die Ersatzteilversorgung und die Wartung. Die Frist für die Einreichung der Angebote endet der Ausschreibung zufolge am 26. August 2025.

SETA hat wie berichtet dieses Frühjahr mit der Elektrifizierung seiner Flotte begonnen. Vor diesem Hintergrund hat der norditalienische ÖPNV-Anbieter zwei Busdepots mit Ladeinfrastruktur ausgestattet. Diese befinden sich in Reggio Emilia und Piacenza und wurden mit Kempower-Schnellladepunkten für insgesamt gut 50 Fahrzeuge ausgestattet. Die ersten elf E-Busse in der Flotte stammen derweil von einem deutschen Hersteller: Konkret handelt es sich um das Modell MAN Lion’s City 12E.

sustainable-bus.com, autobusweb.com (auf Italienisch)