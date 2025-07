Kia EV4 ab 37.590 Euro bestellbar

Der kurze EV4 für die Weltmärkte wird in Südkorea gebaut und nach Europa importiert. Dass der 4,43 Meter lange Elektro-Kompaktwagen bei 37.590 Euro starten wird, hatte Kia schon vergangene Woche angekündigt – allerdings war das Auto damals noch nicht bestellbar und es waren auch nicht die Preise für die weiteren Varianten bekannt.

Für jene 37.590 Euro gibt es den EV4 mit der „Standard-Batterie“, die schon aus dem kleineren EV3 bekannt ist. Diese Batterie kommt auf einen Energiegehalt von 58,3 kWh und ermöglicht im EV4 bis zu 440 Kilometer Reichweite nach WLTP. Mit dem größeren Long-Range-Akku (81,4 kWh) steigt die Reichweite auf bis zu 625 Kilometer, allerdings fällt auch der Preis mit 43.240 Euro höher aus. Zum Vergleich: Der 4,30 Meter lange EV3 auf der gleichen Plattform (die 400-Volt-Version der E-GMP) ist ab 41.390 Euro zu haben.

Die Basispreise für beide Batterie-Optionen sind jeweils für die Grundausstattung namens Air, darüber werden noch die Varianten Earth und die Top-Ausstattung GT-Line angeboten. Zur Air-Serienausstattung gehören unter anderem das neue Kia-Infotainmentsystem ccNC (Connected Car Navigation Cockpit), die Online-Dienste Kia Connect, ein Panoramadisplay mit digitalem Kombiinstrument, Navigationsbildschirm (je 12,3 Zoll) und Touchscreen zur Klimasteuerung (5,3 Zoll), Smart-Key, LED-Scheinwerfer, Zwei-Zonen-Klimaautomatik und eine breite Palette „modernster Assistenzsysteme“, so Kia.

EV4 Air EV4 Earth EV4 GT-Line 58,3 kWh 37.590 Euro 39.890 Euro – 81,4 kWh 43.240 Euro 45.540 Euro 49.440 Euro 81,4 kWh (Fastback) – 47.140 Euro 51.040 Euro

Auch für den in der Slowakei gebauten EV4 Fastback nimmt Kia ab sofort Bestellungen an. Die Limousinen-Variante ist satte 30 Zentimeter länger und damit schon fast in einer anderen Klasse unterwegs – während der kompakte EV4 gegen Fahrzeuge wie den VW ID.3 antritt, ist der EV4 Fastback im Umfeld eines Tesla Model 3 oder Polestar 2 unterwegs. Das macht sich auch im Angebot bemerkbar: Kia bringt den EV4 Fastback nur mit der 81,4-kWh-Batterie auf den Markt und verzichtet auch auf die einfache Air-Ausstattung. Die Preise starten somit erst bei 47.140 Euro für den EV4 Fastback Long Range in der Earth-Ausstattung – in beiden verfügbaren Ausstattungen ist der Fastback 1.600 Euro teurer als der EV4 in der jeweiligen Kombination aus Batterie und Ausstattung.

EV4 Standard Range EV4 Long Range EV4 Fastback Antrieb FWD FWD FWD Leistung 150 kW 150 kW 150 kW Drehmoment 283 Nm 283 Nm 283 Nm Beschleunigung 7,5 s 7,8 s 7,7 s Höchstgeschwindigkeit 170 km/h 170 km/h 170 km/h WLTP–Reichweite 440 km 625 km 633 km Batteriekapazität 58,3 kWh 81,4 kWh 81,4 kWh Ladeleistung DC 101 kW 128 kW 128 kW Ladezeit DC 10-80% 29 min 31 min 31 min Preis 37.590 Euro 43.240 Euro 47.140 Euro

Zusätzlich zum Air-Niveau bietet der Earth etwa beheizbare Sitze vorne und ein beheizbares Lenkrad, die automatisch ausklappenden Türgriffe, einen selbstabblendenden Innenspiegel und eine induktive Ladestation für Smartphones. Die GT-Line umfasst noch eigene Design-Akzente, spezielle 19-Zoll-Felgen, andere Sitzbezüge, die Wärmepumpe serienmäßig und adaptive Dual-LED-Scheinwerfer. Außerdem gehören noch ein Harman-Kardon-Soundsystem und erweiterte Assistenten (Autobahnassistent 2.0 statt 1.5) zur Top-Ausstattung.

Quelle: Info per E-Mail (Mitteilung), kia.com (Preisliste EV4 als PDF), kia.com (Preisliste EV4 Fastback als PDF)