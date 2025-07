Auto Weller wird neuer Vertriebspartner von BYD

Die Verkaufszahlen von BYD blieben in Deutschland in den vergangenen beiden Jahren deutlich hinter den selbstgesteckten Zielen zurück. Deshalb hat sich der chinesische Branchen-Gigant im Sommer 2024 von seinem bisherigen exklusiven Vertriebspartner, der Hedin Mobility Group, großteils losgelöst und damit begonnen, seinen Vertrieb auf dem hiesigen Markt komplett neu zu strukturieren.

Hedin ist dabei zwar einer der Partner-Händler geblieben, der Hersteller nimmt den Vertrieb aber zukünftig selbst in die Hand und arbeitet dabei mit weiteren etablierten Händlern zusammen, die die Marke in ihr Portfolio aufnehmen. Dazu gehören bisher unter anderem die Senger und Riess Gruppen. Jetzt hat BYD bekannt gegeben, dass man in Ostwestfalen, Niedersachsen und Hamburg künftig auch mit der Auto Weller GmbH & Co. KG zusammenarbeiten wird.

Konkret geht es um Niederlassungen in Bad Salzuflen, Osnabrück, Hamburg-Harburg und Hamburg-Bergedorf. „Mit Weller konnte BYD einen erfahrenen und engagierten Partner mit außerordentlich hohen Qualitätsstandards gewinnen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit, mit der wir unseren Kunden ein noch engmaschigeres Vertriebs- und Servicenetz sowohl im Raum Niedersachsen/Ostwestfalen als auch in der Metropolregion Hamburg anbieten können“, meint Lars Bialkowski, der Deutschland-Chef von BYD.

Das 1979 gegründete Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Osnabrück hat, ist in Deutschland an insgesamt neun Standorten vertreten. Bisher hatte Weller vor allem die Marken Toyota und Lexus sowie Cupra und Seat im Programm.

