Mercedes bestätigt Elektro-GLC für die IAA

Als „Highlight der diesjährigen Messe“ wird von Mercedes die anstehende Weltpremiere des elektrischen GLC bezeichnet. Wie bei dem Münchner IAA-Format üblich wird es gleich zwei Ausstellungsorte geben: in der Messehalle B3 und für das Publikum im Mercedes‑Benz Pavillon auf dem „Open Space“ am Apothekenhof.

Zwar ist mit dem neuen CLA, der samt dem kürzlich angekündigten CLA Shooting Brake ebenfalls seine Messepremiere in München feiern wird, erst in diesem Jahr ein neuer Elektro-Mercedes auf den Markt gekommen, der für die E-Strategie des Herstellers einige wichtige Weichenstellungen mit sich bringt – angefangen bei der Rückkehr zur Verbrenner-Modellbezeichung über die Spannungslage von 800 Volt bis hin zu der grundlegend neuen Plattform-Strategie, bei der einzelne Technologie-Bausteine zwischen den Plattformen transferiert werden können.

Dennoch spricht Mercedes beim GLC vom „neuen Gesicht der Marke“. „Zuverlässig, elegant und unverkennbar ein GLC verkörpert er alles, was man vom Bestseller des Mercedes‑Benz Portfolios erwartet. Das neue Modell führt das Erbe des GLC nahtlos in elektrischer Form fort und ist ikonisch, vielseitig, intuitiv und geschmeidig“, so der Hersteller.

Keine Frage, der Erfolg des elektrischen GLC ist für Mercedes vermutlich noch wichtiger als jener des CLA. Denn das Mittelklasse-SUV ist bisher (maximal als Plug-in-Hybrid) das absatzstärkste Modell der Stuttgarter. Daher gibt es hier auch einen neuen Ansatz: Während sich beim neuen CLA auf Basis der MMA die Elektro-Version und der kommende Benzin-Hybrid eine Konstruktion teilen, arbeitet Mercedes beim GLC doppelt, um keine Abstriche für den jeweils anderen Antrieb zu machen: Auf der IAA Mobility im Herbst feiert der „GLC mit EQ-Technologie“ seine Premiere. Parallel zum E-SUV wird zudem eine neue Verbrenner-Generation entwickelt. Beide Modelle sollen fast gleich aussehen, sich technisch aber unterscheiden.

Erste Daten zum kommenden Elektro-GLC nennt Mercedes noch nicht. Von der Testfahrt im Prototypen bei der Winter-Erprobung sind aber schon einige Zielwerte bekannt: 650 Kilometer Reichweite nach WLTP und 320 kW Ladeleistung sollen es mindestens sein. Ein elektrischer Allradantrieb mit 320 kW Leistung (nicht das AMG-Modell, das wird stärker) gilt als gesetzt, eine 94,4 kWh große Batterie ebenfalls. Die später folgende Basis-Batterie dürfte aus Kostengründen wohl auf die LFP-Chemie setzen – wie beim CLA.

Außerdem wird Mercedes in München „einen ersten Blick auf die neue Ära seiner Großraumlimousinen“ mit einem getarnten Prototypen des neuen vollelektrischen VLE bieten, der 2026 auf den Markt kommen wird. Mit dem Concept Car Vision V hatten die Schwaben im April auf der Automesse in China eine entsprechende Studie gezeigt, Prototypen im getarnten Kleid der aktuellen Van-Generation sind bereits seit dem vergangenen Jahr unterwegs.

mercedes-benz.com