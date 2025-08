Ho-Chi-Minh-Stadt: Jeder vierte Stadtbus fährt elektrisch

Ho-Chi-Minh-Stadt verfügt mit den neuen 443 E-Bussen nun insgesamt über 613 Elektrobusse, was einem Anteil von 26,2 Prozent der städtischen Busflotte entspricht. Hinzukommen fast 500 Busse, die mit komprimiertem Erdgas (CNG) fahren. Was die neuen E-Busse betrifft, so werden diese von Phuong Trang – FUTA Bus Lines betrieben. Sie bieten je 30 bis 60 Sitzplätze und sind laut Medienberichten mit kostenlosem WLAN, Überwachungskameras und bargeldlosen Zahlungssystemen ausgestattet. Die knapp 450 Einheiten setzen sich aus den Modellen B30-EV und B60-EV des einheimischen Herstellers Kim Long Motor zusammen, der neben den strombetriebenen Exemplaren auch 200 neue Dieselbusse an den ÖPNV-Betreiber der Stadt geliefert hat.

Nach der administrativen Fusion mit den ehemaligen Provinzen Bình Dương und Bà Rịa-Vũng Tàu verantwortet Ho-Chi-Minh-Stadt nun 164 Buslinien mit über 2.340 Fahrzeugen. Der zunehmende Elektro-Anteil zahlt dabei auf das Ziel ein, bis 2030 eine gänzlich „saubere“ Busflotte zu betreiben. Bei dieser Zielmarke handelt es sich um eine Vorgabe der nationalen Strategie zur Abkehr von fossilen Brennstoffen. Sie gilt also für ganz Vietnam.



