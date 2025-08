EnBW-interne Kooperation für Lader an Wohnimmobilien

Damit setzt EnBW immo+ künftig vollumfänglich auf ChargeHere als Full Service-Anbieter für Ladeinfrastruktur in Mehrfamilienhäusern. Mit anderen Worten: Der Vertriebsbereich für Wohnungswirtschaft der EnBW nutzt damit zukünftig das Ladeangebot von ChargeHere.

Insgesamt geht das Angebot von EnBW immo+ über die Elektromobilität hinaus: Der Bereich entwickelt „umfassende energietechnische Gesamtlösungen für Wohngebäude“ – also vom Strombezug aus dem Netz über Photovoltaik-Lösungen bis eben hin zur Ladeinfrastruktur an den Wohngebäuden.

ChargeHere ist als EnBW-internes Startup gestartet und hatte sich zunächst auf Lade-Anlagen für größere Parkplätze im (teil-)öffentlichen Bereich, aber auch an Firmenstandorten spezialisiert. Inzwischen hat ChargeHere sein Angebot für Wohnimmobilien erweitert „und auf Grundlage jahrelanger Projekterfahrung speziell auf die Anforderungen in Mehrfamilienhäusern ausgelegt“, die die EnBW-Tochter mitteilt.

Das Prinzip ist dabei ähnlich wie bei den Anlagen für Parkplätze: Es gibt eine Schaltzentrale für das Gebäude und die einzelnen Ladepunkte können über das „Backplate“-System „unkompliziert und bedarfsgerecht“ an jedem Stellplatz schnell nachrüsten. ChargeHere übernimmt dabei den vollständigen Betrieb der Anlage (Installation, Instandhaltung, Abrechnung) und will damit Hausverwaltungen, Projektentwickler sowie Bewohner*innen entlasten. Die genauen Konditionen werden in der Mitteilung nicht genannt.

„ChargeHere bringt nicht nur innovative Technologie, sondern auch umfassende Erfahrung in der Umsetzung von Ladeinfrastruktur in Wohnimmobilien mit“, sagt Alexander Conreder, Leiter von EnBW immo+. „Dieses Angebot komplementiert unser Gesamtangebot für die Wohnungswirtschaft sehr gut.“

„Die Zusammenarbeit mit EnBW immo+ ist ein starkes Signal für die Branche“, betont Sylvie Römer, Geschäftsführerin von ChargeHere. „Wir bündeln unsere Stärken zu einem ganzheitlichen Angebot. Dadurch wird Elektromobilität im Wohnumfeld so bequem wie Licht einschalten und so ökonomisch wie LED-Lampen.“

