Serbien setzt Förderung für Kauf neuer E-Autos aus

Wieviele Fahrzeuge genau in diesem Jahr gefördert worden sind, verrät das Umweltministerium bislang nicht. Da die Kaufprämie je nach Fahrzeugtyp von umgerechnet 250 bis 5.000 Euro gestaffelt war, lässt sich nicht auf Anhieb sagen, für wie viele Elektrofahrzeuge die Förderung ausgereicht hat. Vielmehr ergibt sich rein rechnerisch eine Bandbreite von 300 bis 6.000 Fahrzeugen. Schließlich waren pro Fahrzeug zwischen 250 Euro für Elektromopeds und leichte Dreiräder bis hin zu maximal 5.000 Euro für Elektroautos und E-Transporter möglich.

Laut Ministerium wurde die Annahme von Anträgen auf die Förderung des Neukaufs von vollelektrischen Fahrzeugen zum 8. August 2025 ausgesetzt. Das Verfahren soll aber fortgesetzt werden, sobald hierfür zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt werden, worüber dann auch bereits registrierte Interessenten für die Kaufprämie informiert werden sollen.

Das Subventionsprogramm wurde in Serbien erstmals im Jahr 2020 eingeführt. Damals wurden reine E-Autos und elektrische leichte Nutzfahrzeuge mit 5.000 Euro subventioniert, während PHEVs und HEVs mit 3.500 bzw. 2.500 Euro gefördert wurden. In den letzten fünf Jahren hat das serbische Ministerium für Umweltschutz mehr als 2.800 Elektro- und Hybridfahrzeuge gefördert. Seit vergangenem Jahr kommen nur noch reine Elektrofahrzeuge für Kaufprämien in Frage.

Bei der Bekanntgabe der aktuellen Förderrunde im Februar hatte Umweltministern Irena Vujović darauf gehofft, dass die Produktion des neuen elektrischen Fiat Grande Panda im serbischen Kragujevac vom Band läuft, „der Nachfrage nach Subventionen einen zusätzlichen Impuls geben wird, da auch dieses Modell eines elektrischen Personenkraftwagens für eine Unterstützung in Höhe von 5.000 Euro in Frage kommen kann“.

In wieweit nun tatsächlich Käufer des Modells von der Förderung profitiert haben, lässt sich bislang nicht sagen.

