Technologieoffenheit bei BMW: Hat der X5 mit Brennstoffzelle eine Chance?

Fast immer, wenn ein BMW-Manager dieser Tage vor ein Mikrofon tritt, spricht er von Technologieoffenheit. Und entsprechend technologieoffen will BMW auch seinen nächsten X5 gestalten: Der große SUV soll nämlich künftig in gleich fünf verschiedenen Antriebsvarianten angeboten werden. Neben Benziner, Diesel, Plug-in-Hybrid und Batterie-elektrisch soll es erstmals auch eine Version mit Brennstoffzelle geben. Und die soll 2028 auf den Markt kommen. Das wäre eine absolute Premiere für einen deutschen Autohersteller, denn bislang gab’s noch nie ein reguläres Brennstoffzellen-Modell von BMW, Mercedes, VW und Co, sondern allenfalls Prototypen. Wenn man hierzulande einen der wenigen Brennstoffzellen-Pkw sieht, dann kommt er von den asiatischen Herstellern Hyundai oder Toyota. Und Toyota ist auch ein gutes Stichwort für den künftigen BMW X5: Denn die Japaner sind der wichtigste Technologiepartner für das Fahrzeug. Anders als Toyota mit seinem Mirai hat sich BMW aber entschlossen, kein komplett eigenes Brennstoffzellen-Fahrzeug zu designen, sondern ein bestehendes Modell zu nutzen.