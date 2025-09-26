Porsche und Bentley rudern beim Elektroauto mächtig zurück

Die Zuffenhausener haben ihre Produktstrategie offiziell neu ausgerichtet. Und das sorgt für ordentlich Gesprächsstoff! Denn während viele Hersteller gerade alles auf Strom setzen, macht Porsche einen Schritt zurück hin zum Verbrenner. Konkret heißt das: Das neue Flaggschiff-SUV, das intern auf den Namen K1 hört und oberhalb des Cayenne positioniert werden soll, wird nun doch nicht als Elektroauto kommen. Ursprünglich war der K1 ja als reines E-SUV geplant, jetzt wird es ein Verbrenner – kombiniert mit Plug-in-Hybriden. Damit macht Porsche deutlich, dass man den Elektrokurs zwar nicht aufgibt, aber eben auch nicht in der Geschwindigkeit weiterfährt, die man ursprünglich angekündigt hatte.