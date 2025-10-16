Jörg Stephan wird Aufsichtsratschef der NOW

Jörg Stephan ist Ministerialrat und leitet eigentlich im Bundesverkehrsministerium das Referat E 13 – Güterverkehr, DAK, Förderrichtlinien. Derzeit ist er also im Eisenbahn-Referat tätig und verantwortet den genannten Bereich in der Unterabteilung E 1 – Eisenbahnpolitik, -recht und -verwaltung, Innovation, Technik. Allerdings ist er schon lange im BMV und hat in dieser Zeit unterschiedliche Bereiche betreut. Von seinem Arbeitgeber wurde Stephan bereits Ende August zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der NOW bestellt, in der Sitzung am 15. Oktober hat er dieses Amt offiziell angetreten, wie die NOW mitteilt.

Die NOW wurde 2008 als bundeseigene GmbH gegründet, um die Regierung mit der Entwicklung von Förderprogrammen bei den politischen Zielen in der nachhaltigen Mobilität und der Energieversorgung zu unterstützen. Anfangs lag der Fokus bei der Nationalen Organisation Wasserstoff auf den Bereichen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Inzwischen nehmen aber Energieträger wie die Batterie und regenerative Kraftstoffe einen immer größeren Raum ein.

Die NOW-Geschäftsführung, die mit dem Ausscheiden von Christoph von Knobelsdorff im September 2024 neu aufgestellt und nun von Dagmar Fehler als CEO und Sprecherin geleitet wird, ist für das operative Tagesgeschäft verantwortlich. Fehler und der zweite Geschäftsführer Thomas Eberhardt (seit Mai 2025) berichten dabei direkt an den Aufsichtsrat als höchste Steuerungsgremium der bundeseigenen Gesellschaft.

Der Aufsichtsrat selbst besteht aus fünf Mitgliedern, die fest von verschiedenen Ministerien entsandt werden. Zwei Vertreterinnen oder Vertreter des BMV und je eine Vertretung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE), des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) sowie des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN). Fest geregelt ist zudem, dass das BMV einen seiner beiden Vertreter zum Vorsitzenden des Gremiums bestimmt.

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung als Vorsitzender des Aufsichtsrats der NOW GmbH und baue dabei auf gute Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, wird Stephan in der NOW-Mitteilung zitiert. „Die NOW GmbH leistet mit ihrer Expertise in Fragen der klimaneutralen Mobilität und Energieversorgung einen entscheidenden Beitrag für die nachhaltige Zukunft unseres Landes.“

„Mit seiner langjährigen Erfahrung im Bundesverkehrsministerium und seiner Expertise für strategische Planung im Verkehrssektor bringt Jörg Stephan wertvolle Perspektiven mit, die für unsere Arbeit von großer Bedeutung sind“, sagt CEO Dagmar Fehler. „Ich bin sicher, dass wir gemeinsam die Herausforderungen meistern werden, die die Dekarbonisierung des Verkehrssektors an die Bundesregierung stellt, und die NOW GmbH als kompetenten Partner des Bundes weiter stärken werden.“

