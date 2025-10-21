BYD macht Dolphin Surf mit Rabatt wieder günstiger

BYD hatte den Dolphin Surf im Mai in Deutschland eingeführt. Bis zum 30. Juni 2025 startete die Active-Version mit einem Einführungsrabatt bei 19.990 Euro, lag also unter der psychologisch wichtigen Marke von 20.000 Euro. Danach wurde der reguläre Listenpreis von 22.990 Euro gefordert.

Der Nachlass von 3.000 Euro im Rahmen der Aktion gilt nur für die Active-Basisausstattung. Diese hat einen 65 kW starken Elektromotor und eine 30 kWh große Batterie für 220 Kilometer WLTP-Reichweite. Bei den Varianten Boost (65 kW, aber 43,2 kWh Akku und bis zu 322 Kilometer) und dem Top-Modell Comfort (115 kW Leistung und 43,2-kWh-Akku) bleibt es bei den Listenpreisen von 22.990 bzw. 30.990 Euro.

Unabhängig von Ausstattung und Antrieb ist der Dolphin Surf ein 3,99 Meter langer Elektro-Kleinwagen. Der Stromer ist 1,72 Meter breit und 1,59 Meter hoch, den Radstand gibt BYD mit 2,50 Metern an. Alle Informationen zum Dolphin Surf, der je nach Markt auch Dolphin Mini oder in China BYD Seagull genannt wird, finden Sie in unserem Artikel zur Weltpremiere des Modells. Und erste Fahreindrücke liefert die Ausfahrt von Peter Schwierz.

„Mit einem Preis von unter 20.000 Euro für ein vollwertiges Elektrofahrzeug stellen wir unseren potenziellen Kunden in Deutschland ein hochattraktives Angebot“, sagt Lars Bialkowski, Geschäftsführer BYD Deutschland. „Auf diese Weise können wir vielen Menschen einen überzeugenden Anreiz liefern, auf ein Elektrofahrzeug umzusteigen.“ Auf der IAA Mobility stand Bialkowski auch vor der electrive-Kamera Rede und Antwort, das Interview können Sie hier anschauen.

Ob die neue Rabattaktion auf einen bestimmten Zeitraum oder ein gewissen Fahrzeugvolumen begrenzt ist, gibt BYD Deutschland nicht an. Auch zum bisherigen Erfolg des Dolphin Surf hierzulande äußert sich der Hersteller nicht. Global ist das Modell unter seinen diversen Bezeichnungen a

