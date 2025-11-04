Volkswagen zeigt Werbung für Ladesäulen im Infotainment-Display des ID.7

Inzwischen hat fast jedes neue Auto ein großes Display in der Mittelkonsole – und viele Modelle sind längst dauerhaft online. Das eröffnet den Herstellern ganz neue Möglichkeiten, um zusätzliche Einnahmen zu generieren. VW geht jetzt einen Schritt weiter und nutzt die Vernetzung, um Werbung anzuzeigen – allerdings nicht einfach wahllos. Der Service nennt sich Live-Empfehlungen – und kombiniert aus Sicht vieler Autofahrer das Sinnvolle mit dem Nervigen. Denn einerseits schlägt die Funktion, wenn der Tank- oder Batteriestand unter zwanzig Prozent fällt, automatisch nahegelegene Tankstellen oder Ladepunkte vor. Andererseits gibt es aber auch sogenannte “lokale Angebote”. Volkswagen selbst schreibt dazu auf seiner Website: “Mit dem Feature erhalten Sie gezielt ausgewählte Angebote von Partnern wie beispielsweise Supermärkten, Schnellimbissen, Baumärkten oder Cafés – sobald Sie sich in deren Nähe befinden. Die Angebote sind sorgfältig ausgewählt und passen sich im Laufe der Zeit immer besser auf Ihre individuellen Interessen an.