Laden wird günstiger: EnBW senkt die Preise seiner drei Ladetarife

Der Energieversorger EnBW verfügt bekanntlich über das größte Schnellladenetz in Deutschland mit über 7.000 Schnellladepunkten und ist damit Marktführer. Dadurch sind Preisänderungen von EnBW nicht nur spannend für die Kunden des Unternehmens, sondern zugleich auch ein wichtiger Maßstab für andere Anbieter. Schauen wir uns also an, was sich bei der EnBW zum 1. Dezember ändert: Dann sinken nämlich in allen drei Ladetarifen des Unternehmens die Preise. Grundsätzlich unterteilt EnBW seine Ladetarife in die Größenklassen S, M und L. Beim S-Tarif wird keine monatliche Grundgebühr fällig, bei den größeren Tarifen hingegen schon.