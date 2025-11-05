Alle Kategorien Alle Kategorien
Video - 3:59 minInfrastruktur

Laden wird günstiger: EnBW senkt die Preise seiner drei Ladetarife

Bei uns gibt es heute besonders gute Nachrichten für Elektroauto-Fahrer und Leute, die es noch werden wollen: Der Marktführer EnBW senkt nämlich ab Dezember die Ladepreise. Wir verraten Ihnen, wie viel günstiger es wird!

Von Jannis Hug
05.11.2025 - 16:00 Uhr

Der Energieversorger EnBW verfügt bekanntlich über das größte Schnellladenetz in Deutschland mit über 7.000 Schnellladepunkten und ist damit Marktführer. Dadurch sind Preisänderungen von EnBW nicht nur spannend für die Kunden des Unternehmens, sondern zugleich auch ein wichtiger Maßstab für andere Anbieter. Schauen wir uns also an, was sich bei der EnBW zum 1. Dezember ändert: Dann sinken nämlich in allen drei Ladetarifen des Unternehmens die Preise. Grundsätzlich unterteilt EnBW seine Ladetarife in die Größenklassen S, M und L. Beim S-Tarif wird keine monatliche Grundgebühr fällig, bei den größeren Tarifen hingegen schon.

