Nio expandiert nach Österreich

Nio ist seit 2021 in Europa aktiv. Damals legte die Marke in Norwegen los, schon 2022 kam das Unternehmen auch nach Deutschland. Inzwischen deckt Nio etliche europäische Länder ab – darunter neuerdings auch Österreich. In der Alpennation bietet Nio zum Auftakt die Limousine ET5, den Kombi ET5 Touring, und das SUV EL6 seiner Kernmarke an – sowie den kompakten Firefly seiner gleichnamigen Tochter-Marke. Importiert werden die Einheiten von der AutoWallis-Gruppe. Als Händler präsentiert Nio zu Anfang die Firma Lampelmaier in Mattsee sowie die Auto Auer GmbH mit Standorten in Krems, Stratzdorf und St. Pölten.

„Der Markteintritt in Österreich folgt der klaren Mission ‚Blue Sky Coming‘ für eine strahlende und nachhaltigere Zukunft. Das ist es, was uns antreibt – jeden Tag, überall auf der Welt und jetzt auch in Österreich. NIO verbindet Technologie, Design und Service zu einem ganzheitlichen Mobilitätserlebnis. Ziel ist es, Elektromobilität nicht nur nachhaltiger, sondern auch inspirierender und individueller zu gestalten“, so Annelies Reiss, Nio Brand Director für Central Europe.

Inwiefern Nio in Österreich auch Batterie-Wechelstationen errichten will, ist bisher nicht bekannt. In Deutschland stehen aktuell bekanntlich 21 sogenannte Power-Swap-Stationen, an denen Nio-Fahrer leere gegen volle Batterien tauschen können.

Was die Preise angeht, ruft Nio in Österreich für den Nio ET5 ab 59.990 Euro, für den Nio ET5 Touring ab 60.990 Euro und für den Nio EL6 ab 64.990 Euro auf. Der E-Kleinwagen Firefly kostet ab 29.990 Euro. In Deutschland sind neben diesen genannten Nio-Modellen zusätzlich der ET7, der EL7 und der EL8 zu haben.

kurier.at, autoundwirtschaft.at, autorevue.at