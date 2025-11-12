Alle Kategorien Alle Kategorien
BMW bringt neuen i3 – der hat aber nix mit dem Pionier-i3 zu tun

Willkommen zum “eMobility Update” von electrive! BMW-Chef Oliver Zipse hat kürzlich einen Ausblick auf das nächste Elektroauto von BMW gegeben. In einer Telefonkonferenz mit Investoren sprach er davon, dass das Modell i3 heißen wird – doch der neue i3 wird außer dem Namen so ziemlich nichts mehr gemeinsam haben mit dem ersten i3, den E-Auto-Urgesteine natürlich bestens kennen.

Von Jannis Hug
12.11.2025 - 16:00 Uhr

Unter dem Namen i3 hat BMW ab 2013 sein erstes vollelektrisches Serienfahrzeug angeboten – der Kleinwagen war eigens entwickelt worden und hatte keine Ähnlichkeit mit den typischen Verbrenner-Fahrzeugen von BMW. Es war eine Pionierleistung, möglich durch ein Startup im Konzern. Nach rund 250.000 gefertigten Einheiten wurde die Produktion im Leipziger BMW-Werk im Sommer 2022 eingestellt – und BMW hat zuletzt nur Elektroautos im Gewand seiner typischen Benziner und Diesel-Modelle verkauft. Was BMW in der Zukunft mit dem Namen i3 vorhat, zeigt ein Blick nach China: Dort gibt es bereits seit 2022 eine Elektro-Version der typischen Dreier-Limousine unter dem Namen i3.

