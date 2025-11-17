ID. UNYX 08: So sieht das erste Elektro-SUV von VW und Xpeng aus
Der Newcomer hört auf den Namen ID. UNYX 08 und wurde vor Kurzem beim chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie zur Zulassung eingereicht. Damit steht fest: Das Fahrzeug, das gemeinsam von Volkswagen und Xpeng entwickelt wurde, dürfte spätestens Anfang 2026 auf den chinesischen Markt rollen. Im Vergleich zu den bisherigen Projekten der chinesisch-deutschen Kooperation ist der UNYX 08 das bislang größte Modell. Er misst rund fünf Meter Länge, und 1 Meter 95 Breite bei einem Radstand von 3 Metern und 3 Zentimetern. Technisch interessant: Es wird davon ausgegangen, dass der UNYX 08 auf der G9-Plattform von Xpeng basiert – eine Entwicklungsbasis, die Volkswagen im Rahmen der Kooperation nutzen will.
