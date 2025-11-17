Alle Kategorien Alle Kategorien
Video - 4:21 minAutomobil

ID. UNYX 08: So sieht das erste Elektro-SUV von VW und Xpeng aus

Wsmo

Zum Start in die neue Woche werfen wir einen Blick nach China! Dort zeigt sich, wie das erste Elektro-SUV von VW und Xpeng aussieht. und siehe da: Mit dem Design der VW-Stromer in Europa hat der ID. UNYX 08 wenig zu tun.

Von Jannis Hug
17.11.2025 - 16:00 Uhr

Der Newcomer hört auf den Namen ID. UNYX 08 und wurde vor Kurzem beim chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie zur Zulassung eingereicht. Damit steht fest: Das Fahrzeug, das gemeinsam von Volkswagen und Xpeng entwickelt wurde, dürfte spätestens Anfang 2026 auf den chinesischen Markt rollen. Im Vergleich zu den bisherigen Projekten der chinesisch-deutschen Kooperation ist der UNYX 08 das bislang größte Modell. Er misst rund fünf Meter Länge, und 1 Meter 95 Breite bei einem Radstand von 3 Metern und 3 Zentimetern. Technisch interessant: Es wird davon ausgegangen, dass der UNYX 08 auf der G9-Plattform von Xpeng basiert – eine Entwicklungsbasis, die Volkswagen im Rahmen der Kooperation nutzen will.

