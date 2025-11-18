Torqeedo hebt Cruise-Motoren auf 48-Volt-Plattform

Diese erneuerte Produkt-Palette stellt Torqeedo aktuell auf der Metstrade 2025 (18. bis 20. November) in Amsterdam vor. Im Zentrum des Messeauftritts stehen dabei die weiterentwickelten Cruise-Modelle. Auf technischer Ebene werden die Motoren dank ihrer neuen 48-Volt-Plattform an Torqeedos Komponenten-Ökosystem angeschlossen. So sind sie nun beispielsweise mit Torqeedos größeren 5-kWh-Batterien kompatibel. Für Extra-Komfort auf dem Wasser soll eine neue einklappbare Pinne mit hochauflösendem Display sorgen. Außerdem verfügt diese über WLAN und Bluetooth, sodass Nutzer auf Wunsch per App Echtzeit-Einblicke in Leistungs- und andere systemrelevante Daten erhalten können.

“Mit den weiterentwickelten Cruise-Motoren vereinen wir Komfort und Innovation, ganz im Einklang mit der Natur“, sagt Heiko Vietmeier, CEO von Torqeedo. „Auch in der Produktion haben wir einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt: bis zu 95 Prozent der Schaftkopfkomponenten bestehen aus recyceltem Ozeanplastik.”

Ebenfalls in Amsterdam zu sehen ist ein neuer Einstiegsantrieb der „Travel Family“-Produktreihe namens Travel XS. Mit einer Leistung von 700 Watt ist der Antrieb ideal für kleinere Boote geeignet. Torqeedo bietet ihn optional im Paket mit einer neuen Travel Battery XS (648 Wh) an. Dieses „Smart Package“ ist voraussichtlich ab Frühjahr 2026 erhältlich.

Als weitere Neuheit präsentiert der Hersteller die zentralen Steuerungseinheiten Intelligent Control Unit (ICU) und Power Distribution Unit (PDU) für seine „Deep Blue“-Reihe. Diese ermöglichen eine intelligente Steuerung aller Systemelemente für 400V oder 800V mit einer Leistung von bis zu 400 kW. Ihr Plug-and-Play-Design erlaube eine besonders einfache, schnelle und sichere Installation und sorge für nahtlose Integration in bestehende Systeme, heißt es.

Besucher können das neue Produktspektrum von Torqeedo und Yamaha Motor auf der Messe in Halle 6 am Stand 06.212/06.210 erleben.

torqeedo.com