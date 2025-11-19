Renault veröffentlicht die italienischen Preise des neuen Twingo

Knapp zwei Wochen nach der offiziellen Präsentation der vierten Twingo-Generation hat Renaults Italien-Division die Preise für den dortigen Markt veröffentlicht. Zum Marktstart wird es den kultigen Kleinstwagen im Retro-Design ausschließlich in der gehobenen Ausstattungslinie „Techno“ bestellbar. Diese kostet nach Liste mindestens 21.100 Euro.

Im Rahmen von Renaults Vorbestellerprogramm „R-Pass“, das noch bis zum 07. Januar 2026 geöffnet ist, winkt frühentschlossenen Kunden ein gewisser Preisvorteil. Inklusive einer gewissen Zusatzausstattung können sie den Twingo „Techno“ für 21.490 Euro erwerben. Im Frühjahr 2026 schiebt der französische Autobauer die Basisversion „Twingo Evolution“ nach, die mit 19.500 Euro knapp unter der magischen 20.000 Euro-Marke bleibt.

Wenn sie im Konfigurator nicht das richtige Häkchen setzen, könnten die italienischen Käufer der Einstiegsvariante aber unter Umständen eine böse Überraschung erleben. Auf dem dortigen Markt ist eine Schnellladefunktion nicht serienmäßig. Auch an AC-Ladesäulen kann der 27 kWh kleine LFP-Akku standardmäßig nur mit 6,6 kW gefüllt werden.

Wer seinen Twingo mit einer Peak-DC-Ladeleistung von 50 kW ansatzweise langstreckentauglich machen und auch die AC-Ladeleistung auf die üblichen 11 kW erhöhen sowie die „Vehicle to Load“-Funktion nutzen möchte, muss für 490 Euro Aufpreis das „Advanced Charge“-Paket dazubuchen. In Deutschland sind diese technischen Features standardmäßig an Bord. Die Reichweite beträgt bei allen Versionen 263 Kilometer.

