Zypern gewährt bald E-Auto-Kaufprämie in Höhe von 9.000 Euro

Das berichtet die Zeitung Kathimerini unter Berufung auf Angaben des zuständigen Verkehrsministeriums und der Straßenverkehrsbehörde. Demnach soll das Programm nicht nur, aber größtenteils den Kauf neuer Elektro- und Hybridautos anreizen, indem es rund 450 Zuschüsse für solche Fahrzeuge vorsieht.

Weiter heißt es, die Initiative werde vom Verband der Autoimporteure des Landes schon herbeigesehnt: „Die Händler verfügen bereits über große Lagerbestände an Elektrofahrzeugen und warten auf den Start des Programms. Sie hoffen, dadurch die Verkaufszahlen und das Vertrauen der Öffentlichkeit in den Markt für Elektrofahrzeuge zu steigern“, schreibt Kathimerini

Die Mittel für das neue Programm stammen aus dem zyprischen Wiederaufbau- und Resilienzplan (RRP), über den seit Dezember 2022 bereits 26 Millionen Euro an Fördergeldern für Elektrofahrzeuge bereitgestellt wurden. In früheren Förderrunden seien entsprechend bereits 3.200 Anträge bewilligt worden, heißt es weiter.

