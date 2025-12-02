BYD verbessert in Norwegen die Garantie für Traktionsbatterien

Bislang galt die Garantie zwar auch acht Jahre lang, aber nur bis zu einer Grenze von 200.000 Kilometern. Heißt: Von der Erhöhung um 50.000 Kilometer profitieren vor allem Vielfahrer, die in kurzer Zeit lange Strecken fahren, während nach acht Jahren weiterhin Schluss ist mit der Garantie. Im Idealfall wären somit durchschnittlich 31.250 Kilometer pro Jahr möglich, um die Garantiezeit voll auszuschöpfen. Die längere Batteriegarantie gilt für alle Elektroautos von BYD, ausgenommen ist nur der E-Transporter eTP3.

BYD betont, dass das Unternehmen damit dem Wettbewerb deutlich voraus sei: Branchenüblich sei nur eine Batteriegarantie von 160.000 Kilometern. Dabei greift die Batteriegarantie bei BYD wie bei den meisten Wettbewerbern auch, wenn der State of Health (SoH) der Traktionsbatterie unter 70 Prozent fällt.

Heißt also: BYD müsste den Akku austauschen, reparieren oder anderweitig für Ersatz sorgen, wenn die Batteriekapazität während der Garantiezeit auf unter 70 Prozent fällt. Durch die Erhöhung der Laufleistung auf bis zu 250.000 km innerhalb von acht Jahren ist das eine ziemliche Ansage an den Wettbewerb.

Allerdings richtet sich eine solche hohe Laufleistung tatsächlich nur an extreme Vielfahrer: Ein E-Auto wird in Norwegen im Durchschnitt ca. 13.000 Kilometer im Jahr bewegt, was weit entfernt von dem oben entfernten maximalen Durchschnittswert von 31.250 Kilometern pro Jahr liegt. Mit anderen Worten ist die Frage, wie sehr es sich hierbei nur um Marketing oder um tatsächlichen Kundennutzen handelt.

Für viele Kunden ist laut BYD in jedem Fall die Batterie der größte Unsicherheitsfaktor, wenn sie über den Kauf eines Elektroautos nachdenken. mit der verbesserten Batteriegarantie will BYD diese Hemmschwelle erheblich senken und das Vertrauen der Verbraucher in Elektroautos stärken.

Neben der Batteriegarantie bietet BYD wie in Deutschland auch in Norwegen eine Grundgarantie von sechs Jahren oder 150.000 Kilometern auf Elektroautos an. „Die starke Kombination aus Grund- und Batteriegarantie spiegelt die Qualität und Zuverlässigkeit der BYD-Technologie wider. Für uns geht es darum, norwegischen Autokäufern die besten Voraussetzungen für einen sicheren und einfachen Alltag mit Elektroautos zu bieten“, sagt Simen Wøien Christensen, Vertriebsleiter bei BYD Norwegen.

