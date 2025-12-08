Stadtwerke Düsseldorf eröffnen überdachten Schnellladepark

„Vom Spatenstich am 8. Februar 2025 bis zum heutigen Tag arbeiteten die Stadtwerke Düsseldorf und ihre Partner auf Hochtouren an diesem Großprojekt, das nun feierlich eröffnet wurde“, so das Unternehmen in einer Mitteilung vom 5. Dezember.

Der neue Ladepark liegt nah an der Innenstadt und den Autobahnen A46 und A57, außerdem direkt an der B1, einer Hauptverkehrsachse der Landeshauptstadt. Aufgrund seiner Lage soll der Ladepark „für Pendler und Besucher Düsseldorfs bestens zu erreichen“ sein. Neben Elektroautos sollen aber auch E-Transporter aufgrund der großen Stellplätze laden können.

Vor Ort stehen ab sofort vier Alpitronic Hypercharger vom Typ HYC400 bereit, die jeweils eine Ladeleistung von bis zu 400 kW und zwei CCS-Ladepunkte bieten. Hinzu kommt noch eine AC-Ladesäule, die zwei Ladepunkte mit je 22 kW bereithält. Einen Teil des benötigten Stroms liefert die auf der gut 50 Meter langen Überdachung untergebrachte Photovoltaik-Anlage, die auf eine Leistung von 57 kWp kommt.

„Der City-Schnellladepark ist ein Leuchtturmprojekt für die Mobilitäts- und Energiewende“, sagt Klaus Schüßler, Leiter New Mobility bei den Stadtwerken Düsseldorf. Und weiter: „Wir haben hier insgesamt 1,5 Millionen Euro investiert – für eine moderne, mobile Zukunft.“ „Ich freue mich sehr, dass wir heute unseren hochmodernen City-Schnellladepark in Düsseldorf in Betrieb nehmen können – ein wesentlicher Meilenstein für die Verkehrswende in der Landeshauptstadt. Düsseldorf ist mit seinem sehr dichten Lade-Netz und diesem neuen Ladepark im bundesweiten Vergleich Vorreiter“, so Charlotte Beissel, Vorständin der Stadtwerke Düsseldorf.

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur begann durch die Stadtwerke Düsseldorf bereits vor zehn Jahren mit der ersten Ladesäule auf der Frankenstraße in Derendorf. 2022 stand flächendeckend in allen zehn Stadtbezirken öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur zur Verfügung. Ein Jahr später gab es bereits in allen 50 Düsseldorfer Stadtteilen öffentliche Ladesäulen. 2024 nahmen die Stadtwerke Düsseldorf mit dem ersten 400-kW-DC-Charger den insgesamt 50. Schnellladepunkt in Betrieb. Seit Anfang 2025 stellen die Stadtwerke auch in Mettmann öffentlich zugängliche Ladestationen zur Verfügung. Insgesamt bietet die Landeshauptstadt mehr als 2.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte.

swd-ag.de, linkedin.com