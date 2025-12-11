Volvo Trucks enthüllt elektrischen 14-Tonner

Der FL Electric ist bei Volvo Trucks der typische mittelschwere Lkw der 16- und 18-Tonnen-Klasse. Das Modell haben die Schweden seit 2019 im Portfolio. Sieben Jahre nach dem Launch schiebt das Unternehmen nun eine neue Einstiegsversion mit 14 Tonnen hinterher. Diese beherbergt nach all der Zeit natürlich einen erneuerten technischen Baukasten, darunter neue Batterien – die wiederum auf die älteren Modellvarianten rückübertragen werden.

Doch blicken wir erst einmal auf den 14-Tonner selbst: Der E-Lkw verfügt über einen Elektromotor mit 180 kW Leistung und eine nutzbare Batteriekapazität von 145 kWh. Damit soll eine Reichweite von bis zu 200 Kilometern drin sein –abhängig von Beladung, Fahrstil, Umgebungstemperatur und weiteren Faktoren, wie der Hersteller mitteilt. Geladen werden kann der neue Einstiegs-FL-Electric mit 43 kW AC oder 150 kW DC, wobei Volvo Trucks die Dauer einer DC-Ladung von 0 auf 100 Prozent mit rund einer Stunde angibt. Weiter bekannt sind mehrere Radstand-Optionen zwischen 3,8 und 6,5 Metern und eine Bodenfreiheit von 24 Zentimetern. Daneben soll es noch nicht spezifizierte weitere „Achskonfigurationen und Batterieoptionen“ geben.

Damit erschöpfen sich die offiziellen Informationen zum Neuling im Volvo-Trucksortiment. Renault Trucks hat aber vor wenigen Wochen das Schwestermodell E-Tech D14 vorgestellt. Hintergrund ist, dass beide Hersteller mit der Volvo Group eine gemeinsame Konzernmutter haben und sich ihre Technik-Baukästen teilen. Das auf der Solutrans in Lyon vorgestellte Renault-Modell dürfte zur Orientierung bei weiteren Werten taugen. So wartet es mit einer Breite von 2,39 Metern und einer Nutzlast von 6,7 Tonnen auf. Außerdem kommt es (bei 3,8 Metern Radstand) auf einen Wenderadius von unter 7,3 Metern.

Bild: Volvo Trucks Bild: Volvo Trucks Bild: Volvo Trucks Bild: Volvo Trucks

Gemeinsam ist den neuen mittelschweren Lkw, dass sie ein optimales Verhältnis zwischen Ladekapazität und Wendigkeit bieten sollen: „Mit seinen kompakten Abmessungen meistert er enge Straßen in Städten und Tür-zu-Tür-Lieferungen mühelos. Sein elektrischer Antrieb sorgt für minimale Geräuschentwicklung und null Abgasemissionen“, wirbt Volvo Trucks – und betont auch, dass die optimierte Nutzlast in Kombination mit der verbesserten Batteriekapazität neue Einsatzmöglichkeiten eröffne.

„Das ist ein perfektes Arbeitstier für den innerstädtischen Einsatz ohne Abgasemissionen“, äußert Jan Hjelmgren, Leiter Produktmanagement bei Volvo Trucks. „Wir unterstützen unsere Kunden dabei, den passenden Elektro-Lkw zu ihrem Geschäft zu finden. Entscheidend ist, nur so viel Batteriekapazität zu wählen, wie für die jeweilige Aufgabe erforderlich ist – für maximale Nutzlast und Wirtschaftlichkeit.“

Die Form und Positionierung der Batterien des neuen Volvo FL Electric sollen dabei so konzipiert sein, dass sie Aufbauten am Rahmen nicht beeinträchtigen. Apropos: Die neuen Batterien werden nach Angaben des Unternehmens auch in mehrere Elektro-Modelle von Volvo Trucks rückübertragen: So halten sie auch Einzug in die FL Electric der Gewichtsklassen 16- und 18-Tonnen sowie in den FE Electric mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 27 Tonnen. Beide Baureihen – FL und FE Electric – sind seit 2019 auf dem Markt und werden u.a. in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, Asien und Australien angeboten. Nach mehreren Batterie-Updates im Laufe der Jahre beherbergten diese Modelle aktuell bis zu sechs 94-kWh-Packs (brutto) mit NCA-Chemie.

Mit dem neuen 14-Tonner wächst das Angebot von Volvo Trucks auf nunmehr acht Batterie-elektrische Modelle, von denen nach Unternehmensangaben bereits gut 5.000 Fahrzeuge weltweit verkauft wurden – darunter mehr als 1.000 in Deutschland.



volvotrucks.de