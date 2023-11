Volvo Trucks spendiert seinem mittelschweren E-Lkw-Duo ein Update

Der Volvo FL Electric ist mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 16,7 Tonnen vor allem für den städtischen Lieferverkehr und die Abfallwirtschaft konzipiert. Beim Volvo FE Electric handelt es sich um einen Ableger mit bis zu 27 Tonnen. Die beiden E-Lkw sind seit 2019 auf dem Markt und werden laut Volvo Trucks „in zahlreichen Märkten in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien und Australien verkauft“. In der neuen Ausführung sind sie ab sofort bestellbar.

Neben einem bereits im Sommer kommunizierten Batterie-Update hat Volvo Trucks dem Duo nun auch optisch ein Update verpasst und die AC-Ladeleistung von 22 auf 43 kW verdoppelt. Der Ladedauer mit Wechselstrom werde dadurch um etwa 50 Prozent reduziert, so der Hersteller. Bisher gab Volvo 16,8 Stunden bis 100 Prozent SoC an. Künftig sollen also etwa 8,4 Stunden reichen.

Neu ist zudem ein elektrischer Nebenantrieb, dank dem Aufbauten künftig direkt elektrisch betrieben werden können. „Dadurch wird die Ausführung der Aufbauten vereinfacht und es kann Gewicht eingespart werden“, führt Volvo aus. Als weitere Updates werden unter anderem eine neu gestaltete Frontpartie, LED-Scheinwerfer, schlankere Außenspiegel, eine optionale 360-Grad-Kamera und neue Sicherheitsfunktionen genannt. Zu letzteren zählen eine Erkennung besonders gefährdeter Verkehrsteilnehmer („Vulnerable Road User Detection“), eine Seiten-Kollisionsüberwachung und ein Fahrerwarnsystem.

Bild: Volvo Trucks Bild: Volvo Trucks Bild: Volvo Trucks

Über die neue Batteriegeneration hatten wir bereits im Sommer berichtet. Sie soll die Reichweite des FE und des FL Electric auf bis zu 450 Kilometer ausdehnen. Die Auslieferungen von Fahrzeugen mit den verbesserten Batterien an Bord sollte im Herbst 2023 beginnen.

Kurzer Rückblick: Zum Verkaufsstart des Batterie-elektrischen Volvo FL konnten die Kunden im Jahr 2019 noch zwischen zwei und sechs Lithium-Ionen-Batteriepaketen mit jeweils 50 kWh wählen. In der Zwischenzeit hatte der Hersteller den Energiegehalt pro Pack bereits auf 66 kWh vergrößert. Im Juni 2023 folgte der nächste Schritt: Volvo führte Batteriepacks mit nochmals 42 Prozent mehr Energiekapazität ein, was rund 94 kWh entspricht.

Im FL Electric können drei bis sechs dieser 94-kWh-Packs verbaut werden, was einer Kapazität von 280 bis 565 kWh entspricht und eine Reichweite von 280 (drei Packs) bis 450 Kilometern (sechs Packs) im Verteilverkehr ermöglichen soll. Am einmotorigen Antriebsstrang ändert sich nichts. Der 16,7-Tonner leistet weiterhin bis zu 180 kW in der Spitze. Die DC-Schnellladung ist weiterhin mit bis zu 150 kW an CCS-Ladepunkten möglich.

Beim FE Electric macht sich die verbesserte Batterie wie folgt bemerkbar: Der 27-Tonner kommt mit drei bis maximal vier Packs künftig auf einen Energiegehalt von 280 bis 375 kWh und eine Reichweite von maximal 275 Kilometern. Diese Angabe gilt Volvo zufolge für den Verteilverkehr ohne elektromechanische Zapfwelle. Mit diesem Feature – typisch für die Müllabfuhr – reduziert sich die Reichweite auf bis zu 200 Kilometer. Keine Änderungen sind auch hier beim Antrieb zu verzeichnen. Der zweimotorige Antrieb wird mit bis zu 225 kW angegeben.

Bild: Volvo Trucks Bild: Volvo Trucks Bild: Volvo Trucks

Alternativ können Kunden, die keine höheren Reichweiten benötigen, auf kleinere Batterien zurückgreifen und dadurch ihre Nutzlast erhöhen. Und zwar in der Größenordnung von „500 Kilogramm für jede nicht mitgeführte Batterie“, wie Volvo im Sommer präzisierte.

„Volvo Trucks verfügt über eine marktführende Produktpalette an Elektro-Lkw und wir entwickeln dieses Angebot ständig weiter, damit immer mehr Unternehmen emissionsfreie Fahrzeuge für ihre tägliche Aufgaben nutzen können“, äußert Jessica Sandström, SVP Global Product Management bei Volvo Trucks. „Die überarbeiteten Volvo FL und Volvo FE sind die Lösung für Unternehmen, die sich Nachhaltigkeit ganz oben auf die Agenda geschrieben haben und bieten ihren Kund:innen eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten.“

Seit Volvo Trucks im Jahr 2019 mit der Produktion vollelektrischer Lkw begonnen hat, sind der Unternehmensstatistik zufolge fast 5.000 Elektro-Lkw in 40 Ländern weltweit verkauft worden. Allerdings unterscheidet Volvo hier nicht nach Gewichtsklasse. Neben den beiden oben genannten mittelschweren Elektro-Trucks haben die Schweden bekanntlich auch die schweren Modelle FH, FM und FMX im Portfolio sowie den mittelschweren VNR für Nordamerika im Sortiment. Volvo Trucks‘ Ziel ist es, bis 2030 die Hälfte aller weltweit verkauften Lkw elektrisch zu betreiben.