Tesla fällt bei US-Verkäufen tief, die Konkurrenz noch tiefer

Noch sind die Verkaufzahlen nicht offiziell, aber Reuters berichtet unter Berufung auf Cox Automotive, dass Tesla in den USA im November 23 Prozent weniger Elektroautos verkaufte als vor einem Jahr. Konkret sank der US-Absatz von 51.513 im November 2024 auf nun 39.800 Fahrzeuge. Solch einen Tiefstand verbuchte Tesla zum letzten Mal im Jahr 2022. Der Nachfragerückgang hat dabei natürlich vor allem mit der Subventions-Politik zu tun: Die Trump-Regierung stellte im September die US-Steuergutschriften in Höhe von 7.500 US-Dollar ein.

Dies führte im November zum befürchteten Einbruch des Markts. Laut Cox Automotive gingen die Elektroauto-Verkäufe in den Vereinigten Staaten um gut 41 Prozent zurück, was dazu führt, dass Tesla mit seinem Einbruch von „nur“ 23 Prozent beim Marktanteil von 43 auf 56 Prozent zulegen kann. Laut Reuters reagierte Tesla nicht sofort auf eine eigene Anfrage zu einer Stellungnahme zu den Verkaufszahlen.

Klar ist aber: Teslas abgespeckte Versionen des Model Y und des Model 3 konnten den Negativtrend bei dem US-Autobauer nicht umkehren. Die Ableger hatte Tesla im Oktober in den USA eingeführt, um den Wegfall der Förderung abzufedern. Die Preise der neuen Versionen liegen etwa 5.000 US-Dollar unter denen der bisherigen Basismodelle.



„Der Rückgang zeigt eindeutig, dass die Nachfrage nach den Standard-Varianten, die nach dem Auslaufen der Steuergutschrift den Absatz ankurbeln sollten, nicht ausreicht“, kommentierte Stephanie Valdez Streaty, Director of Industry Insights bei Cox, gegenüber Reuters. „Außerdem kannibalisieren die Standard-Verkäufe die Verkäufe der Premium-Versionen, insbesondere beim Model 3.“ Und: „Tesla steht im nächsten Jahr vor einer großen Herausforderung, da mehrere andere Autohersteller die Einführung günstigerer Fahrzeuge planen, die ebenfalls mit vielen attraktiven Funktionen ausgestattet sind“, fährt Streaty fort. „Die Antwort lautet also, dass Tesla ein völlig neues Fahrzeug in seiner Flotte braucht. Punkt.“

Als Indiz, dass die Verkäufe der neuen Standard-Modelle noch nicht auf dem Level sind wie geplant, werten Branchenexperten auch den Fakt, dass Tesla bereits kurz nach dem Launch Finanzierungsangebote mit einem Zinssatz von null Prozent für das Model Y Standard eingeführt hat. Zwar seien solche Angebote während der Weihnachtszeit üblich, so Reuters. “ Analysten und Investoren sagen jedoch, dass das Angebot für ein Modell, dessen Auslieferung erst vor etwas mehr als einem Monat begonnen hat, ein Zeichen für eine schwache Nachfrage sei.“

reuters.com