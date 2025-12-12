Toyota C-HR+ ab 38.990 Euro bestellbar

Für diesen Preis gibt es den C-HR+ mit dem Ausstattungsniveau „Active“ in Verbindung mit 123-kW-Elektromotor, Vorderradantrieb und 57,7-kWh-Batterie. In dieser Ausstattung gibt es bereits unter anderem Matrix-LED-Scheinwerfer, ein digitales Cockpit mit 7-Zoll-Kombiinstrument und 14-Zoll-Multimedia-Display, das Navigationssystem Toyota Smart Connect, eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, eine Sitzheizung für die Vordersitze, ein beheizbares Lenkrad, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbare Außenspiegel sowie 18-Zoll-Leichtmetallfelgen.

In der mittleren Ausstattungslinie „Teamplayer“ ist der C-HR+ ab 45.990 Euro verfügbar, ein spezielles Einführungsangebot gibt es hier nicht. Diese Version verfügt auch über einen anderen Antrieb: Die Batterie bietet einen Energiegehalt von 77 kWh, was nach WLTP bis zu 607 Kilometer Norm-Reichweite ergibt. Und der Elektromotor an der Vorderachse leistet 165 kW. „Zusätzlich zum Ausstattungsniveau Active sind hier getöntes Privacy Glass für die hinteren Fensterscheiben und eine elektrisch bedienbare Heckklappe an Bord; die maximale Anhängelast beträgt 750 Kilogramm“, so Toyota.

Top-Version ist der Toyota C-HR+ „Lounge „(ab 53.990 Euro), der einen 252 kW starken Allradantrieb in Kombination mit der 77-kWh-Batterie bietet – und eine „nochmals umfangreichere Ausstattung“. Mit dieser Leistung ist der C-HR+ „Lounge“ einer der stärksten Toyotas in Europa, die Reichweite sinkt allerdings auf 501 Kilometer. Dafür gibt es unter anderem eine elektrische Sitzverstellung für den Fahrersitz, eine beheizbare Windschutzscheibe und einen digitalen Schlüssel sowie 20-Zoll-Felgen. Zudem gibt es eine 360-Grad-Kamera, einen Einpark-Assistenten und die maximale Anhängelast steigt auf 1.500 Kilogramm.

Unterschiede gibt es auch beim Laden: Als „Lounge“ kann der C-HR mit bis zu 22 kW Wechselstrom laden, ansonsten ist ein 11-kW-Onboard-Charger verbaut. Das DC-Laden ist bei der großen Batterie mit bis zu 150 kW möglich. Die serienmäßige Vorkonditionierung der Batterie soll dazu beitragen, dass die Ladedauer von 28 Minuten für zehn auf 80 Prozent Ladestand in möglichst vielen Situationen erreicht werden kann. Die Batterievorkonditionierung wird entweder manuell über das Multimediasystem gestartet, vorab geplant oder automatisch aktiviert, wenn über das Navigationssystem eine Ladestation angefahren wird.

Toyota hatte den C-HR+ im März vorgestellt. Das SUV-Coupé ist technisch ein Ableger des im gleichen Zuge überarbeiteten bZ4X, der schon seit Juli zu Preisen ab 42.990 Euro bestellbar ist.

toyota-media.de, toyota.de (Produkt-Seite)