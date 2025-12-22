Kia ernennt neuen Europa-Chef

Mit Chang wird künftig wieder ein Südkoreaner die Kia-Geschäfte in Europa leiten. Sein Vorgänger Marc Hedrich bleibt zwar im Unternehmen, tritt aber eine Reihe nach hinten: Hedrich wird Präsident von Kia France und soll das Wachstum auf dem französischen Markt vorantreiben, wie Kia mitteilt. Die Position ist Hedrich bestens bekannt: Er war schon zwischen 2021 und 2023 Präsident von Kia France.

Sein Nachfolger Soohang Chang bringe „umfangreiche globale Erfahrung mit“, so Kia. Bevor er Leiter der Region Naher Osten und Afrika von Kia wurde, war er schon mehr als ein Jahrzehnt in Europa tätig. Chang kennt also die Frankfurter Europa-Zentrale des Autobauers. Er soll „die Kia-Strategie zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und des Absatzes in der gesamten Region leiten“, schreibt Kia.

In seiner neuen Funktion soll sich Chang unter anderem darauf konzentrieren, die Elektrifizierungsstrategie der Marke in Europa schneller umzusetzen. „Er hat seine Fähigkeiten durch die Ergebnisse, die er in unterschiedlichen Märkten erzielt hat, unter Beweis gestellt und soll auf Basis dieser Erfahrungen Kia in der sich weiterentwickelnden europäischen Automobillandschaft steuern und das langfristige Wachstum der Marke in einer der dynamischsten Regionen der Welt vorantreiben“, heißt es in der Mitteilung.

kia.com