Hyundai enthüllt Elektro-Staria mit Schnelllade-Qualitäten

Den optisch auffälligen Hyundai Staria gibt es seit 2021 auf den Markt. In Europa aktuell ausschließlich als Benziner oder Vollhybrid. In diesem Halbjahr kommt nun eine Elektrovariante hinzu, von deren bevorstehenden Launch bereits 2024 ersten koreanische Medien mitbekamen. Mit der Weltpremiere in Brüssel stellt Hyundai den Staria-Stromer nun ausführlich vor.

So kommt er zunächst in Europa und Korea als Sieben- oder Neunsitzer heraus, weitere Märkte sollen folgen. Die wichtigsten technischen Merkmale des Vans sind eine 84-kWh-Batterie für eine geschätzte WLTP-Reichweite von bis zu 400 Kilometern und ein 160-kW-Elektromotor, der die Vorderräder antreibt. Das in diesem Segment eher rare 800-Volt-System des E-Staria ist bereits aus dem Ioniq 5, Ioniq 6 und Ioniq 9 bekannt. Gebaut wird das 5,26 x 2,0 x 2,0 Meter messende Modell im koreanischen Ulsan, zum Preis äußert sich Hyundai noch nicht.

Soweit der Kurzüberblick, gehen wir ins Detail: Hyundai positioniert seinen Staria als Mehrzweckfahrzeug für private und gewerbliche Nutzer. Das futuristische Design mit der vorne durchgehenden Lichtleiste sichert dem Van einen hohen Wiedererkennungswert. Innen haben die Designer einen loungeartigen Raum entworfen, der an verschiedene Einsatzszenarien angepasst werden kann. Sowohl die Neun- als auch die Siebensitzer-Variante wartet ergo mit einer verstellbaren Sitzanordnung auf. Das Gepäckvolumen hinter der dritten Sitzreihe beträgt dabei bis zu 435 Liter (Siebensitzer) bzw. bis zu 1.303 Liter (Neunsitzer).

Beherrschen soll der E-Staria sowohl Pendel- als auch Langstrecken – allen voran dank des 800-Volt-Systems, das die Ladevorgänge gegenüber der Konkurrenz beschleunigen soll. „Unter optimalen Bedingungen kann der Staria Elektro per DC-Laden in etwa 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufgeladen werden“, teilt Hyundai mit, verweist aber auf die noch nicht abgeschlossene Homologation. Es handelt sich also um einen vorläufigen Wert. Die konkrete DC-Ladeleistung nennen die Koreaner deshalb auch noch nicht, beim AC-Laden wartet das Modell mit den branchenüblichen 11 kW auf. Der Ladeport befindet sich dabei an der Front.

Als weitere Features nennt Hyundai eine V2L-Funktion, um externe Geräte mit Strom zu versorgen, und eine beheizbare Ladeanschluss-Abdeckung. Ebenfalls wichtig: eine Anhängelast, die sich mit bis zu zwei Tonnen sehen lassen kann.

Als Herzstück des Staria Elektro bezeichnet Hyundai zur Weltpremiere allerdings etwas anderes, nämlich die Raumgestaltung: „Ein flacher Boden, großzügige Innenraummaße und intelligent angeordnete Sitze schaffen eine loungeartige Atmosphäre.“ Dieser starke Fokus auf Geräumigkeit sei ein direktes Ergebnis des „Inside-Out”-Designkonzepts von Hyundai, das den Fokus zunächst auf die Bedürfnisse der Passagiere legt und sich erst dann dem Außendesign annimmt.

Was das Exterieur angeht, wartet der E-Staria der bisherigen Baureihe entsprechend mit zwei serienmäßigen, breiten Schiebetüren, einer tief angesetzten Fensterlinie und einer entsprechend großzügigen Verglasung auf. Im Gegensatz zu seinen Verbrenner-Brüdern mit ihren charakteristischen Lufteinlässe fährt der Elektro-Van allerdings mit einer geschlossenen Front vor. Weiter fährt der Stromer auf 17-Zoll-Felgen und in acht zur Auswahl stehenden Außenfarben vor.

Auf Basis von Hyundais umfangreicher Erfahrung mit der Entwicklung von Elektro-Pkw hat der E-Staria ferner ein modernes Wärmemanagementsystem an Bord, das auch die Kühlung und Batteriekonditionierung beherrscht. Daneben betonen die Koreaner eine fein abgestimmte Vorder- und Hinterradaufhängung und ein daraus resultierendes einfaches Handling des Vans. Je nach Variante verfügt das Modell zudem über serienmäßige oder optionale Komfortmerkmale wie Sitzheizung und -belüftung bzw. elektrisch betätigbare Schiebetüren. Als weitere Merkmale werden 100-Watt-USB-Anschlüsse, die Smartphone-Integration per Apple CarPlay oder Android Auto und ein Smartphone-basierter digitaler Fahrzeugschlüssel genannt. Gebündelt hat Hyundai diese Funktionen und weitere Assistenzsysteme in seinem aktuellen digitalen Auto-Cockpit („Connected Car Navigation Cockpit“, ccNC).

Staria Antrieb FWD Leistung 160 kW Höchstgeschwindigkeit 184 km/h WLTP–Reichweite* bis zu 400 km Batteriekapazität 84 kWh Ladeleistung DC k.A. Ladezeit DC 10-80% ca. 20 min Ladeleistung AC 11 kW Ladezeit AC 10-100% k.A. V2L Ja Anhängelast (gebremst) bis zu 2.000 kg Preis k.A.

*geschätzt. Die Homologation und die Kraftstoffverbrauchsermittlung der deutschen Länderausführung erfolgen unmittelbar vor der Markteinführung.

Die Enthüllung des Modells im Rampenlicht der Automesse in Brüssel nutzte Xavier Martinet, Präsident und CEO von Hyundai Motor Europe, für folgendes Statement: „Der Staria Elektro bringt unsere EV-Kompetenz in ein Fahrzeug ein, das viele Kunden bereits kennen und schätzen. Er kombiniert den beeindruckenden Platz und die Flexibilität des Staria mit einem neuen Schnellladesystem und einem überarbeiteten Innenraum, um praktische, effiziente Elektromobilität für den realen Einsatz in ganz Europa zu bieten.“

hyundai.news