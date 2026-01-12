CATL eröffnet großes Aftermarkt-Zentrum in Saudi-Arabien

Bereits seit 2015 führt CATL sein Service-Geschäft unter dem Namen Ning. 2024 wurde Ning dann zur eigenständigen Marke und ein erster Flagship Store mit dem Namen Ning Space wurde in Chengdu eröffnet. Danach folgten einige weitere Standorte, z.B. in Shanghai und Bangkok.

Nun folgt ein Flagship Store in Riad in Saudi-Arabien, um die Bestrebungen des Landes zu unterstützen, bis 2030 auf einen Elektroauto-Anteil von 30 Prozent in der Hauptstadt zu kommen und weitere Initiativen zu fördern wie etwa die Einführung elektrischer Gabelstapler.

Das nun eröffnete neue Service-Center bietet auf einer Fläche von mehr als 7.000 Quadratmetern verschiedene Ausstellungsbereiche, Diagnose- und Wartungszonen, Aufbereitungseinrichtungen, Schulungsräume sowie eine Kundenlounge – und somit After-Sales-Support. Zudem werden vor Ort lokale technische Fachkräfte ausgebildet. Das Standort soll somit den Einsatz fortschrittlicher Elektrifizierungs- und Energiespeicherlösungen voranteiben.

Zu den angebotenen Lösungen zählen Kundendienste über den gesamten Lebenszyklus, die Batteriediagnose, Reparatur, Wartung, Nacharbeit, Schulungen, Recycling, Aftermarket-Logistik sowie Lagerhaltung. Dabei deckt das Service-Center sieben wichtige Produktkategorien von Personen- und Nutzfahrzeugen bis hin zu Energiespeichersystemen ab und kann verschiedene Reparaturszenarien umsetzen.

Bruce Li, Leiter für Qualitätsmanagement und Aftermarket-Geschäft im Bereich Batteriemanagementsysteme bei CATL, sagte, das Zentrum in Riad spiegele eine strategische, langfristige Sicht auf die Region wider: „Unsere Entscheidung, dieses Zentrum in Riad zu errichten, ist nicht nur eine kommerzielle Entscheidung, sondern eine langfristige Verpflichtung“, sagte Li. „Als erstes Ning Service Experience Center im Nahen Osten ist es mehr als eine Serviceeinrichtung. Es handelt sich um ein neues Ökosystem für den Energie-Aftermarket, das fortschrittliche Technologien, professionelle Schulungen sowie die Zusammenarbeit in der Branche zusammenführt und verschiedene Interessengruppen sowie Ressourcen effektiv miteinander verbindet, um tiefgreifende Synergien und nachhaltiges Wachstum in der gesamten Region zu fördern.“

Von Riad aus wird CATL sein Kundendienstnetz im gesamten Nahen Osten weiter ausbauen, sich eng an der saudi-arabischen Vision 2030 orientieren und die Energiewende in der Region durch ein zuverlässiges, umfassendes Servicesystem unterstützen.

