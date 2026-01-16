Alle Kategorien Alle Kategorien
Luxuriöser Wasserschlitten in Lamborghini-Optik

Cayago und Automobili Lamborghini präsentieren eine kleines, nur 35 Kilo schweres Wasser-Fahrzeug mit Elektroantrieb. Das selbsternannte "Water-Toy für Super-Yachten" kann eine Person durchs Wasser ziehen und soll mit seiner Optik an Lamborghini-Klassiker erinnern.

Von Cora Werwitzke
16.01.2026 - 15:30 Uhr

Das neue Wasser-Fahrzeug namens „SEABOB SE63 for Automobili Lamborghini“ ist vom 17. bis 25. Januar auf der Boot in Düsseldorf zu sehen. Es ist das Ergebnis einer Markenkooperation zwischen der deutschen Cayago AG, einem Hersteller für sogenannte Wasserschlitten, und der italienischen Marke Automobili Lamborghini. Der Name SE63 steht dabei für Special Edition und das Gründungsjahr 1963 von Automobili Lamborghini.

Der SEABOB SE63 wird dabei als „extrem leistungsstarker Wasser- und Tauchschlitten“ mit zwei Fahrmodi beschrieben. Der Produkt-Launch erfolgte bereits im September. Das Gerät wartet u.a. mit einer Carbon-Mittelkonsole samt digitalem Tacho auf und verfügt über elektrisch ausfahrbare Flügel für zusätzliche Fahrstabilität an der Wasseroberfläche. Durch Rückgriff auf ein optionales Performance Board am Heck des Fahrzeugs, auf dem der Fahrer mit seinem Körper aufliegen kann, erreicht das Gerät dabei Geschwindigkeiten von bis zu 35 km/h auf dem Wasser. Und: Mit einem Gewicht von 35 Kilogramm kann das Wasserfahrzeug den Herstellern zufolge ohne technische Hilfsmittel an Bord von Yachten bewegt werden.

Die Produktion des SEABOB SE63 for Automobili Lamborghini ist für das zweite Quartal 2026 geplant. Ab Sommer 2026 werde eine limitierte Stückzahl über ausgewählte SEABOB-Händler weltweit verfügbar sein, heißt es. Neben Kooperationen, wie mit Automobili Lamborghini, baut die Cayago AG übrigens auch die SEABOB F9- Serie im Design von Studio F. A. Porsche.

