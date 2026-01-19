Jaecoo 7 SHS: Chery startet mit Plug-in-Hybrid in Deutschland

Chery ist der Exportweltmeister unter den chinesischen Autobauern und bereits seit zwei Jahrzehnten in anderen Weltregionen aktiv. Mit seinen speziell für internationale Märkte gedachten Töchtern Omoda und Jaecoo will der Konzern nun auch in Deutschland durchstarten. Dabei hat der Hersteller mit den beiden Marken auch zwei verschiedene Zielgruppen im Visier. Omoda soll laut dem eigenen Marketing-Sprech eine progressive, urbane Zielgruppe ansprechen, Jaecoo dagegen den Abenteurer-Geist verkörpern. In anderen EU-Ländern, wie beispielsweise Spanien, ist der Hersteller bereits aktiv.

Einige Vertreter seiner Produktpalette hatte Chery vergangenen September bereits zur IAA Mobility nach München mitgebracht. Den Anfang in Deutschland macht nun kein reines Elektroauto, sondern ein PHEV, den Chery ohne Sonderzölle in die Bundesrepublik importieren kann: Der Jaecoo 7 SHS basiert dabei auf Cherys in München präsentierter „Super-Hybrid-System“-Plattform, die kombinierte Reichweiten von bis zu 1.200 Kilometern ermöglichen soll. Das SHS im Namen steht dabei für ebendiese Plattform. Der Jaecoo 7 – ohne SHS-Zusatzbezeichnung – ist übrigens ein Verbrenner-SUV.

Das technische Datenblatt zum neuen PHEV weist unterdessen eine E-Reichweite von bis zu 90 Kilometern und eine Gesamtreichweite von besagten 1.200 Kilometern aus. Der komplette Hybridantrieb leistet dabei 205 kW und 365 Nm. Schaut man sich die einzelnen Aggregate an, sind beim Benzinmotor 105 kW drin, beim Elektromotor bis zu 150 kW (Dauernennleistung: 70 kW). Komplettiert wird der Antrieb durch eine LFP-Batterie mit 18,3 kWh Kapazität, die mit 6,6 kW AC oder 40 kW DC aufgeladen werden kann.

Als Preis ruft die in Frankfurt am Main ansässige Omoda & Jaecoo Deutschland GmbH ab 36.900 Euro auf. Der Aufbau eines Händlernetzes soll nun schrittweise erfolgen. „Parallel dazu wurde bereits eine leistungsfähige After-Sales-Infrastruktur in Deutschland etabliert“, teilt die Gesellschaft mit. Ziel sei ein organisches Wachstum mit verlässlichen Prozessen, klaren Strukturen und einem Produkt, das sich in anderen europäischen Märkten bereits bewährt hat.

„Der Start unserer Aktivitäten in Deutschland ist für uns etwas ganz Besonderes. Aus großem Respekt vor diesem Markt haben wir bereits vor fast zehn Jahren mit dem Aufbau unseres Forschungs- und Entwicklungszentrums in Raunheim begonnen. Mit dem JAECOO 7 SHS setzen wir nun den ersten Schritt im Vertrieb – mit einem Produkt, das sich in anderen Märkten bereits durch eine sehr starke Marktakzeptanz bewiesen hat und als Plug-in-Hybrid genau den aktuellen Nerv der deutschen Kunden trifft”, sagt Eric Zheng, Leiter des Deutschlandgeschäfts von Omoda & Jaecoo.

Klar ist: Chinesische Hybridfahrzeug-Exporte in die EU haben zuletzt stark zugenommen: 2025 konkret um 155 Prozent. Die hoch zu verzollenden Elektroauto-Exporte in die EU sind im vergangenen Jahr dagegen nur um zwölf Prozent geklettert. Noch sind die absoluten Zahlen von chinesischen (Plug-in-)Hybriden in der EU zwar nicht viel höher als die von reinen Elektroautos. Aber laut Branchenbeobachtern entspricht die hohe Dynamik bei der Einfuhr von Hybriden einem logischen Strategiewechsel der Chinesen, um die Zölle auf BEVs zu kompensieren. Und der Trend ist darüber hinaus global spürbar: Weltweit machen Hybridfahrzeuge laut einem kürzlichen Artikel des „The Economist“ mittlerweile ein Drittel der chinesischen Pkw-Exporte aus.

Die Europäische Kommission soll vor diesem Hintergrund bereits die Einführung von Sonderzöllen auf chinesische Hybridfahrzeuge diskutieren – analog zu reinen E-Autos.

Quelle: Infos per E-Mail