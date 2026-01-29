Hess übernimmt Trolleybus-Technologiesparte von Kiepe

Für Trolleybusse, auch Oberleitungsbusse oder O-Busse genannt, hatte Kiepe Electric bislang verschiedene Komponenten im Angebot wie etwa Antrieb, Traktionsumrichter, Batterie- und Stromversorgungssysteme. Darunter war zuletzt auch das halbautomatisches Stromabnehmersystem KSC 200, das zusätzlich zu rein vertikalen Eindrahtvorgängen auch seitliches eindrahten ermöglicht, wodurch das Fahrpersonal entlastet wird, wie Kiepe in seiner Produktbeschreibung erläutert. Dank dem Plug-and-Play-Ansatz ist der KSC 200 demnach sowohl in Neufahrzeuge als auch in Bestandsfahrzeuge im Rahmen eines Modernisierungsprojekts integrierbar.

Dabei unterstützt der KSC 200 auch In-Motion-Charging, also das Aufladen von zusätzlichen Batterien in Oberleitungsbussen während der Fahrt. Eine Technologie, die gerade für den Aufbau neuer Linienstrecken interessant ist, die nur teilweise über eine Oberleitung verfügen müssen und den restlichen Teil im Batteriebetrieb fahren können wie etwa in Nancy in Frankreich, wo vergangenes Jahr eine neue Strecke mit Batterie-Oberleitungsbussen von Hess eingeweiht wurde. Diese knapp zehn Kilometer lange Strecke wird zu rund 62 Prozent unter Fahrleitung betrieben und entsprechend zu 38 Prozent im Batteriebetrieb.

Auf der Busworld in Brüssel hat Kiepe im vergangenen Oktober zudem ein Trolleybus-Upgrade-Paket vorgestellt, mit dem sich bestehende Batteriebusse unkompliziert zu Oberleitungsbussen umrüsten lassen. Zwei zusätzliche Komponenten – der Kiepe Isolating Converter (KIC) und der Kiepe Smart Currentcollector (KSC) – schaffen die Verbindung zwischen Batterie- und Oberleitungstechnik.

Ob die genannten Lösungen tatsächlich alle Teil des Deals sind, ist bislang unklar. Es gibt weder von Kiepe Electric noch von Hess ein ausführliches Statement zur Transaktion, sie wurde aber bereits von Kiepe Electric offiziell bestätigt. Dabei betont das Unternehmen, dass die Betreuung bestehender Kunden sichergestellt bleibt. Die bisherigen Ansprechpartner stehen demnach weiterhin zur Verfügung, während die italienische Gesellschaft der Carrosserie Hess AG als autorisierter Servicepartner den technischen Support für bestehende Trolleybus-Flotten in Italien übernimmt.

Mit dem traditionsreichen traditionsreichen Schweizer Bushersteller Hess konnte Kiepe einen langjährigen Kunden für die Übernahme des Geschäftsbereichs für Trolleybus-Systeme gewinnen. Schaut man zurück, so zeigt sich, wie eng die Zusammenarbeit zwischen Hess und Kiepe seit langem ist. So war Kiepe bereits seit 1997 Technologielieferant für die O-Bus-Baureihe Swisstrolley von Hess. Auch die Trolley-Versionen der Baureihe lighTram werden mit Kiepe-Technologie ausgestattet.

