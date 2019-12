Fastned: 13 HPC-Ladeparks in Belgien

Das niederländische Schnellladeunternehmen Fastned hat die Genehmigung für 13 Autobahnstandorte in Belgien erhalten. Die auf bis zu 350 kW Ladeleistung ausgelegten High Power Charger sollen auf bestehenden Parkflächen direkt an den wichtigsten Autobahnen in den flämischen Provinzen Limburg, Flämisch-Brabant und Antwerpen errichtet werden.

In dieser Region Belgiens fallen die Rastplätze entlang der Autobahnen unter die Zuständigkeit des Agentschap Wegen & Verkeer (AWV), der flämischen Straßenverkehrsbehörde. Die von der AWV erteilte Genehmigung für die 13 Standorte gilt laut dem Unternehmen für 15 Jahre.

Die AWV begründete den Ausbau des Schnellladenetzes mit dem steigenden Interesse an der Elektromobilität. „Jeder sechste Belgier gibt an, dass er überlegt, innerhalb von drei Jahren ein Elektroauto zu kaufen“, sagt AWV-Sprecherin Veva Daniels. „Wir unterstützen jede Initiative, die das Vertrauen in elektrisches Fahren oder emissionsfreies Fahren stärkt.“

In der Mitteilung werden jedoch keine weiteren Details über die geplanten Ladeparks genannt. Die genaue Anzahl der Ladepunkte und Anschlüsse (Fastned baut meist noch mindestens einen CHAdeMO und AC-Ladepunkt je Ladepark) sind somit unbekannt, ebenso wann die Ladeparks in Betrieb gehen sollen.

Fastned verfügt derzeit über 114 Stationen in den Niederlanden, in Deutschland und im Vereinigten Königreich. Zur Finanzierung des weiteren Ausbaus hat Fastned durch seine jüngste Anleihenemission zwölf Millionen Euro eingenommen. Vom 21.11. bis zum 12.12. konnten Anleger die Fastned-Anleihen zeichnen, die eine Laufzeit von fünf Jahren haben und werden mit sechs Prozent pro Jahr verzinst werden.

