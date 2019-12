47 E-Busse für Mecklenburg-Vorpommern

Bis Ende 2022 werden in Mecklenburg-Vorpommern 47 zusätzliche E-Busse beschafft. Das Bundesumweltministerium hat nun die Förderbescheide für 45 E-Busse an die Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim (VLP) und für zwei Fahrzeuge an die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) übergeben.

Die Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim hat vom Bundesumweltministerium einen Förderbescheid in Höhe von 17 Millionen Euro zur Beschaffung von 45 Elektrobussen erhalten. Die VLP wird nach eigenen Angaben 45 Batterie-elektrisch betriebene 12-Meter-Standardniederflurlinienbusse beschaffen. Die Lieferung soll zu je 15 Stück im Juni 2021, Dezember 2021 und Dezember 2022 erfolgen. Zusätzlich sollen in zwölf Betriebsstellen der VLP insgesamt 49 Ladesäulen installiert werden.

Die VLP hatte gemeinsam mit der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) eine Projektskizze über die Beschaffung von insgesamt 47 E-Bussen eingereicht. Auch die beiden Elektrobusse für Rostock werden vom Bundesumweltministerium gefördert, konkret mit 635.441 Euro. Sie sollen auf der Buslinie 37 zum Einsatz kommen, die den Ortskern von Warnemünde mit Diedrichshagen und der S-Bahn verbindet.

Das Umweltministerium fördert bekanntlich bis zu 80 Prozent der Mehrkosten in der Anschaffung im Vergleich zu einem herkömmlich angetriebenen Bus. Bei den sonstigen Kosten, etwa für die Ladeinfrastruktur, werden bis zu 40 Prozent gefördert.

Der Kreistag des Landkreises Ludwigslust-Parchim hatte in seinem Kreisentwicklungskonzept nach Angaben von Landrat Stefan Sternberg den Klimaschutz als „wesentliches Ziel“ formuliert. „Besonders durch Förderung der Elektromobilität wollen wir bis zum Jahr 2030 den Ausstoß an CO2 im Landkreis um 55 Prozent zu reduzieren“, so Sternberg.

Auf den genauen Bustyp hat sich die VLP noch nicht festgelegt. Im kommenden Jahr sollen die Ausschreibungen für die Fahrzeuge und die Lade- und Werkstatttechnik starten. In Rahmen des Vergabeverfahrens will die VLP „einzelne Elektrobusse ausgiebig testen“, bevor der Zuschlag erteilt werde. In den kommenden Monaten sollen auch die Netzanschlüsse der Betriebsstellen ausgebaut werden.

