Mercedes liefert letzte der 45 eCitaro nach MV

Mercedes-Benz hat die Lieferung von 45 Elektrobussen an das Verkehrsunternehmen VLP in Mecklenburg-Vorpommern abgeschlossen. Die Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim (VLP) übernahm nun die letzten 15 Fahrzeuge eines Großauftrags über insgesamt 45 eCitaro.

Das Projekt zur Beschaffung von E-Bussen für Mecklenburg-Vorpommern mit 45 Fahrzeugen für die Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim (VLP) und für zwei Fahrzeuge für die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) war bereits 2019 angelaufen, die entsprechenden Förderbescheide wurden im Dezember 2019 übergeben. Damals hieß es, dass die Auslieferung der Fahrzeuge Ende 2022 abgeschlossen sein soll.

Mit den Ende 2019 noch nicht vorhersehbaren Auswirkungen auf die Industrie der Corona-Krise und des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ist die minimale Verzögerung ins Jahr 2023 kaum der Rede wert. Zum Abschluss des Auftrags wurde laut der Mitteilung von Daimler Truck wurde eine Charge von 15 eCitaro an VLP übergeben.

Die gelb-grünen Fahrzeuge nutzen Batterien mit insgesamt 378 kWh und bieten zwei Ladestecker-Positionen rechts über der Vorderachse sowie im Heck. Die VLP mit Sitz in Hagenow nahe der Landeshauptstadt Schwerin unterstützt den Einsatz durch eine dezentrale Organisation: An zwölf der dreizehn Betriebsstellen werden insgesamt 49 Ladestationen eingerichtet. Zudem hat sich VLP für das sogenannte Schlechtwege-Fahrwerk entschieden, „mit erhöhtem Böschungswinkel für rauere Regionen“, so Daimler Truck.

„Die Flexibilität unseres eCitaro ist immer wieder verblüffend. Wir freuen uns, dass er mit einer maßgeschneiderten Ausstattung und einem durchdachten Einsatzkonzept bei der Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim sogar seine Stärken als Überlandbus unter Beweis stellen kann“, sagt Mirko Sgodda, Leiter Vertrieb, Marketing und Customer Services Daimler Buses.

Die VLP bedient mit rund 200 Omnibussen derzeit 172 Linien. Fast jeder vierte Omnibus wird daher jetzt durch einen vollelektrisch angetriebenen Bus ersetzt.

daimlertruck.com